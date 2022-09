Une femme imprime son CV sur un gâteau et l’envoie à Nike

Dans un incident bizarre, une femme a récemment révélé qu’elle avait envoyé son CV à Nike en l’imprimant et en le mettant sur un gâteau. S’adressant à son LinkedIn, elle a publié une image de la même chose. “Il y a quelques semaines, j’ai envoyé mon CV sur un gâteau à Nike. Oui, un CV comestible sur un gâteau. Nike organisait une grande fête pour la journée JDI (Just Do It day). LeBron James, Colin Kaepernick + Other Megastars étaient à l’événement. J’avais fait des recherches et trouvé une division au sein de Nike appelée Valiant Labs, qui est un incubateur de startups pour les idées de Nike », a-t-elle écrit.

Elle a en outre souligné que l’entreprise n’embauchait aucun poste dans cette équipe, mais elle voulait trouver un moyen pour que l’équipe sache qui elle était vraiment. “Quelle meilleure façon que d’envoyer un gâteau à une grande fête. J’étais en train de remue-méninges avec mon ancien collègue Trent Gander. Quand il a dit : “Karly fais mieux, c’est un endroit créatif, montre-toi de manière créative !” Il avait raison. Et puis le remue-méninges a commencé. Comment pourrais-je obtenir un CV comestible sur un gâteau livré à une fête (à laquelle je n’étais pas invitée), à ​​L’équipe à laquelle je voulais qu’il aille, de la Caroline du Nord jusqu’à Beaverton, Oregon », a-t-elle écrit. Jetez un œil au gâteau :

Elle a accordé une mention spéciale à Denise Baldwin, qui était son chauffeur Instacart ce jour-là. “Je suis tellement reconnaissante qu’elle l’ait été. Je savais que naviguer sur le grand campus de Nike était un exploit, mais combiner une fête géante avec des tonnes de personnes en plus ajoute une autre couche de complexité à cette livraison », a-t-elle écrit.

Élaborant davantage sur l’histoire, elle a dit qu’elle avait parlé à Denise au téléphone et elle m’a dit: «Karly, je sais que c’est important pour toi, et je ferai tout ce qu’il faut pour amener ce gâteau là où il doit être. ”

Lorsqu’on a demandé à Denise de laisser le gâteau sur la table à la réception, elle a dit: «non, je dois voir cela aller entre leurs mains. J’ai promis à Karly que j’offrirais ce gâteau à la bonne personne.

De plus, Denise a navigué sur le campus de Nike, tout en ayant un enfant endormi dans un bras et une demi-feuille de gâteau dans l’autre.

