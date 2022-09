Une femme impliquée dans la fusillade de la police de Keremeos devrait survivre – Kelowna Capital News

Une femme qui a été abattue par la GRC alors qu’ils exécutaient des mandats à Keremeos devrait survivre, a déclaré l’organisation de surveillance de la police de la Colombie-Britannique enquêtant sur l’affaire.

C’était le 13 septembre, vers 7 h 45, lorsque l’équipe d’intervention d’urgence du district sud-est de la GRC a été envoyée à une maison de fortune pour autobus près de l’autoroute 3 dans le but d’arrêter un homme et une femme pour des mandats non exécutés.

Alors qu’il tentait d’exécuter les mandats, l’homme aurait sorti une arme et aurait été abattu par la police. L’incident s’est poursuivi et la femme a également été abattue.

L’homme est décédé sur les lieux et la femme a été transportée à l’hôpital avec des blessures mettant sa vie en danger.

L’Independent Investigations Office of BC (IIO BC) enquête actuellement sur les actions de la police impliquée dans la fusillade.

Comme l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête par l’IIO BC, aucune autre information ne sera publiée par la police. Au mardi 20 septembre, l’IIO a déclaré qu’il n’y avait aucune autre mise à jour qu’il pouvait fournir pour le moment. Il est peu probable que l’identité de l’homme décédé soit dévoilée à ce moment-là.

Le matin de la fusillade, l’autoroute a été fermée pendant plusieurs heures pendant que l’impasse et l’enquête qui s’ensuivait se déroulaient.

Le bus bleu où le couple aurait vécu dans le pâté de maisons 4100 le long de l’autoroute 3 peut être vu depuis l’autoroute. Il a des panneaux solaires sur le toit et des plantes d’intérieur sur le tableau de bord.

Un panneau sur la fenêtre du chauffeur de bus indique : « Souriez, vous êtes filmé ».

Leur camp est à environ un kilomètre à l’ouest du parc de camping-cars Sunkachers Co-op.

