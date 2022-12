Une femme ignorant sa grossesse accouche dans les toilettes d’un vol KLM

Une passagère ne s’attendait pas à descendre d’un avion avec un bébé dans les mains après avoir découvert sa grossesse en plein vol et avoir fini par accoucher dans les toilettes. L’incident s’est produit lorsque la nouvelle mère, identifiée comme Tamara, est montée à bord du vol KLM Royal Dutch et s’est rendue aux toilettes après des signes de maux d’estomac pour sortir après avoir donné naissance à son bébé.

Tamara était sur le vol KLM de Guayaquil, en Équateur, à destination de l’Espagne avec une escale à Amsterdam, lorsqu’elle a été prise par surprise car elle n’avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. « Quelques heures avant d’atterrir aux Pays-Bas, son ventre lui faisait mal et elle a décidé d’aller aux toilettes. À sa grande surprise, après deux contractions, elle a soudainement eu un bébé dans les mains », a déclaré un porte-parole de l’hôpital Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid au NL Times.

À l’atterrissage du vol à l’aéroport de Schiphol, près d’Amsterdam, Tamara et son bébé ont été emmenés en ambulance à l’hôpital Spaarne Gasthuis. “Tous les deux Tamara et Maximiliano étaient heureusement en bonne santé”, a écrit l’hôpital.

Il y avait deux médecins et une infirmière autrichienne dans l’avion qui ont aidé la mère lors de son accouchement surprenant. Tamara a nommé son bébé Maximiliano après qu’un des passagers l’a aidée à accoucher en toute sécurité. “Dès que possible, Tamara et Maximiliano se rendront à Madrid”, a déclaré l’hôpital où la mère et le bébé ont été envoyés pour des soins médicaux après l’accouchement.

“L’équipe du service des naissances a tout fait pour que les deux reçoivent les soins appropriés et soient en route pour les formalités administratives nécessaires pour Maximiliano… Le Spaarne Gasthuis leur souhaite bonne chance !”

Plus tôt, une Américaine a donné naissance à son bébé dans les toilettes de McDonald’s où elle s’est arrêtée pour une petite pause avant de se rendre à l’hôpital. Elle a découvert que ses eaux se sont cassées dans la salle de bain de McD, ce qui a conduit à sa livraison d’urgence au point de restauration. Elle était surnommée “petite pépite”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici