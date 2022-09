Une femme Huntley, 83 ans, a défilé pour les droits des femmes, crée des céramiques en l’honneur des militants exposées au McHenry County College – Shaw Local

Pendant les 83 ans d’Elaine Kadakia, elle a défilé à Springfield pour les droits des femmes, s’est mobilisée pour sensibiliser à la violence contre les femmes et a élevé ses deux filles.

Maintenant, Kadakia, de Huntley, fait de l’art céramique illustrant la lutte pour l’égalité qu’elle a vu les femmes endurer au fil des ans. Certaines de ses pièces préférées sont exposées au McHenry County College dans une exposition intitulée “A Journey in Ceramic Activist Art”, qui se déroule jusqu’à lundi.

“Chaque pièce représente un certain moment de ma vie”, a déclaré Kadakia.

L’exposition, qui comprend environ 20 pièces, est la première pour Kadakia, qui vit aujourd’hui avec son mari dans la communauté Sun City de Del Webb à Huntley. Mais ça a été toute une vie à faire.

Dans les années 1960, Kadakia a obtenu un baccalauréat de l’Art Institute of Chicago.

L’art activiste en céramique créé par Elaine Kadakia, 83 ans, étudiante au McHenry County College, est exposé à la galerie du collège jusqu’au lundi 19 septembre 2022. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

Elle a grandi à Chicago et est juive et mariée à Jayant Kadakia, son mari depuis 54 ans, originaire de Mumbai, en Inde, et pratiquant l’hindouisme. Le mariage a incité plus de 15 voyages en Inde pour rendre visite à la famille de son mari.

Ces voyages, a déclaré Kadakia, l’ont également exposée à la façon dont les femmes sont traitées dans certaines parties du monde. Les visites lui ont montré les belles couleurs de la culture indienne et les saris que portent les femmes que l’on voit dans ses pièces en céramique. Tous ces éléments ont inspiré sa collection de céramiques.

Elle a vécu sa vie en élevant deux filles et en défendant les droits des femmes avec sa voix et à travers son art.

Kadakia a été un membre actif de l’Association américaine des femmes universitaires, qui valorise et promeut l’égalité des femmes sur le lieu de travail, les droits reproductifs et l’avancement des femmes dans des rôles de leadership, a-t-elle déclaré.

Elle a défilé avec ses deux jeunes filles au rassemblement Equal Rights Amendment en 1976 à Springfield, où son mari travaillait pour l’État de l’Illinois et où ils ont élevé leur famille avant de déménager dans la région du comté de McHenry en 2001.

Elle a également pris part aux efforts récents dans le comté de McHenry pour promouvoir les droits des femmes, y compris la récente marche pour les droits reproductifs des femmes à Woodstock.

Elaine Kadakia, 83 ans, étudiante au McHenry County College, travaille à la création d’une œuvre d’art en céramique le jeudi 8 septembre 2022, dans l’atelier de poterie du collège. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

Sa fille cadette, Maya Kadakia, se souvient qu’à l’époque où elle grandissait à Springfield, sa mère créait l’art du pointillisme à la table de la cuisine et enseignait des cours d’art dans un temple juif et dans une maison de retraite. Elle se souvient également avoir participé aux rassemblements de l’ERA et à une manifestation Take Back the Night contre la violence à l’égard des femmes lorsqu’elle était au collège.

“Elle a contribué à faire de moi la féministe que je suis aujourd’hui”, a déclaré sa fille. “Elle m’a toujours incroyablement soutenu pour que je sois indépendant, que je fasse ce que je veux faire, que je porte ce que je veux porter et que je sois un être humain à part entière.”

Maya Kadakia, qui est aujourd’hui une artiste et enseigne les sciences humaines aux collégiens et la danse traditionnelle guinéenne à l’Université du Wisconsin à Madison, a déclaré que sa mère la faisait se sentir importante dans ce monde, même en tant que jeune fille. Elle a non seulement marché avec sa mère pour la protection des femmes, mais a conçu les T-shirts portés pendant la marche représentant des silhouettes de femmes dansant sous un ciel nocturne.

Elle s’est dite “reconnaissante” envers sa mère.

“C’est vraiment formidable d’être pris au sérieux à un si jeune âge et d’être dans une communauté de femmes diverses travaillant toutes vers le même objectif”, a-t-elle déclaré. “Je suis vraiment reconnaissant à ma mère d’être un tel partisan de cela.”

Elaine Kadakia, 83 ans, à droite, étudiante au McHenry County College, s’entretient avec son instructeur Tom Vician de son art le jeudi 8 septembre 2022 au collège. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

À propos des œuvres de sa mère, Maya Kadakia a déclaré qu’elle était inspirée par “la façon dont elle laisse transparaître son esprit”.

À un jeune âge, Elaine Kadakia a déclaré qu’elle avait réalisé que l’art pouvait “envoyer des messages puissants et significatifs”.

En décrivant l’approche d’Elaine Kadakia pour ses projets de céramique, son instructeur Tom Vician a déclaré : « Elle est intrépide. »

“Elle repousse les limites de l’argile”, a déclaré Vician. “Ses œuvres sont toujours basées sur des idées. Tout ce qu’elle crée vient d’une idée qu’elle a d’abord, puis elle crée l’œuvre.

Et cette « idée » pour Kadakia, ce sont les femmes, les droits des femmes, leur oppression et leur passion.

« Elle aime prendre des risques et elle n’a pas peur de prendre des risques lorsqu’elle démarre de nouveaux projets. Elle y va juste, elle ne se retient pas », a déclaré Vician, qui enseigne les techniques de formage traditionnelles dans sa classe, telles que le lancer de roues et la construction à la main, ainsi que des techniques plus récentes telles que l’impression 3D, la cuisson à la soude. et formulation de glacis.

L’art activiste en céramique créé par Elaine Kadakia, 83 ans, étudiante au McHenry County College, est exposé à la galerie du collège jusqu’au lundi 19 septembre 2022. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

Vician a déclaré que Kadakia est habile dans les techniques traditionnelles de 5 000 ans de lancer de roue et de construction à la main. Mais elle travaille aussi avec les nouvelles techniques. Elle n’a pas non plus peur de mélanger les techniques, comme on le voit dans ses pièces “Women Emerging, 2020” et “We Paved the Way to Women’s Right to Vote”, représentant Susan B. Anthony et d’autres femmes importantes dans le mouvement pour le suffrage des femmes.

“J’essaie toujours de proposer quelque chose de nouveau et d’intéressant chaque semestre, et elle est toujours prête à explorer une nouvelle technique”, a déclaré Vician.

À propos de sa toute première émission, Vician a déclaré: «Elaine absorbe tout cela. Elle est sur un nuage et c’est merveilleux à voir.

Vician explore les possibilités de partager la vitrine de Kadakia dans d’autres universités et collèges communautaires.

L’exposition de Kadakia se trouve dans la salle Art Space, A-144, près du stationnement B, en face du gymnase. Des informations sur les cours d’art proposés au McHenry County College sont disponibles sur www.mchenry.edu/art/.

CORRECTION: Cet article a été mis à jour pour corriger ce que Maya Kadakia fait dans la vie. Elle enseigne les sciences humaines aux collégiens et la danse traditionnelle guinéenne à l’Université du Wisconsin.