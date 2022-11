Une femme huée pour avoir grimpé et dansé sur une ancienne pyramide maya au Mexique

La pyramide maya du Mexique est l’un des monuments les plus célèbres au monde. Récemment, une touriste grimpant ses marches et dansant sur l’ancienne pyramide maya, un acte illégal au Mexique, a rendu les gens furieux.

La vidéo partagée par une page nommée Fifty Shades of Whey sur Twitter montre la femme escaladant le sommet du temple de Kukulcán. On voit alors l’agent de sécurité lui demander de descendre les escaliers car il est interdit de monter.

Les touristes au sol qui regardaient ses ébats ont crié fort. Une foule en colère a versé de l’eau sur elle, lui a lancé des insultes et a exigé qu’elle soit arrêtée immédiatement en raison de son comportement choquant. La femme est vue entourée par la foule en colère alors qu’elle essaie de traverser vers la fin de la vidéo. Certaines personnes lui ont lancé des bouteilles d’eau.

Avec la vidéo, la légende disait : “Un touriste irrespectueux escalade une ancienne pyramide maya au Mexique et se fait huer”.

La vidéo a accumulé plus de 8 millions de vues. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont également été contrariés par son comportement. L’un des utilisateurs a écrit: “Wow. C’est au-delà de l’irrespect ».

Un autre utilisateur a écrit : « Évidemment, elle a eu tort de sauter la clôture et de manquer de respect au monument, mais c’est aussi assez terrifiant à quelle vitesse les foules peuvent se former. Il semblait que certaines personnes essayaient physiquement de l’atteindre. C’est un phénomène de comportement de groupe qui ne doit pas être traité à la légère ».

Un troisième utilisateur a écrit en faveur de la femme. Il disait : « Le comportement de la foule n’est pas acceptable non plus. L’entourant de téléphones pointés vers elle et lui lançant des bouteilles d’eau. Demandez à quelqu’un d’autorité de la prendre à part et d’avoir une conversation décente sur les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas escalader une ancienne pyramide maya et c’est tout. Chut ».

Le temple de Kukulcán est souvent appelé El Templo. La pyramide à degrés mésoaméricaine se distingue sur le site archéologique de Chichen Itza dans l’État mexicain du Yucatán. Il a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

