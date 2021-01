C’était à nouveau Noël dans un hôpital pour enfants de Tarente, en Italie, alors qu’une femme en costume de sorcière « volait » pour répandre la joie des fêtes parmi les petits patients.

Une vidéo de l’histrionique de la femme est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Une sorcière « volante » réjouit les enfants malades d'un hôpital italien

La vidéo virale montre la femme nommée Donatella suspendue à un câble, qui est généralement utilisé pour les missions de sauvetage dans les grottes, et saluant le personnel et les enfants du service pédiatrique de l’hôpital Santissima Annunziata.

Donatella, qui fait partie de l’équipe italienne de sauvetage alpin, s’était déguisée en Befana, une figure populaire du folklore italien qui est tout sauf méchante. Elle fait du porte-à-porte sur son balai branlant pour livrer des cadeaux à de bonnes filles et garçons à la veille du 6 janvier, qui est célébré comme le «jour de l’Épiphanie» dans le pays. Befana est un peu l’équivalent italien du Père Noël.

Twitter a vu les internautes laisser toute une gamme de réactions à la vidéo, allant de l’amusement, au choc et à la désapprobation. Un utilisateur, Emanuela Tura a écrit: «Buona Befana! Elle offre des cadeaux aux enfants le soir de l’Épiphanie.

Buona Befana! Elle offre des cadeaux aux enfants le soir de l'Épiphanie.

Mais il y en avait d’autres qui étaient impitoyables dans leurs remarques sur les compétences de «vol» de la femme. «Tu ne voulais pas écrire… Flying Fool? (sic) », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur qui s’appelle Moxy Groove Baby a écrit: « Vous pouvez toujours compter sur l’Italie pour faire peur aux enfants. UNE SORCIÈRE UNE SORCIÈRE qui passe par la fenêtre et vous êtes un enfant et vous êtes malade. MERCI AVAIT CE N’EST PAS LE PAPE VISITANT LES JEUNES GARÇONS. CE QUI N’EST PAS AVEC VOUS (sic). «

À cela, Raffaela Ferretti a répondu brusquement en disant: «Ce n’est pas une sorcière, elle est la Befana et les enfants l’aiment et attendent ses cadeaux et bonbons, en particulier le charbon sucré (sic).»

Elle n'est pas une sorcière, elle est la Befana et les enfants l'aiment et attendent pour ses cadeaux et bonbons, en particulier le charbon de sucre doux.

Selon le folklore, Befana est loin d’être agréable: son visage est couvert de verrues et de grains de beauté, son nez est un nez aquilin et ses dents tordues. Mais sa disposition souriante est ce qui la fait aimer des enfants. Tout comme le Père Noël, elle entre dans les maisons d’enfants par la cheminée, c’est pourquoi son châle noir est recouvert d’une couche de suie. Alors que les bons enfants reçoivent des bonbons et des bonbons, les mauvais reçoivent du charbon, de l’ail et des oignons!