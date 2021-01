Navalben Dalsangbhai Chaudhary, 62 ans, a prouvé que l’âge n’est qu’un chiffre. Elle dirige une laiterie dans sa maison du Gujarat et a gagné Rs un crore en 2020 en vendant du lait. Dans sa laiterie, elle a 80 buffles et 45 vaches. Navalben appartient au village Nagana du district de Banaskantha dans le Gujarat.

Selon un rapport dans Fois maintenant, mère de quatre enfants, en 2020, a enregistré un bénéfice de Rs. 3,50 lakh tous les mois. En 2019, ses gains s’élevaient à Rs. 87,95 lakh. Navalben traite elle-même ses vaches et ses buffles quotidiennement. Elle a une équipe de 15 membres qui l’aide avec toutes les autres activités de la laiterie.

Le rapport ajoute que Navalben a été reconnue pour ses efforts et a été honorée trois fois du prix du «Meilleur Pashupalak» dans son district. Elle a également reçu le prix «Lakshmi» à deux reprises.

S’adressant au portail, Navalben m’a dit, «Je dirige une laiterie de 80 buffles et 45 vaches. En 2019, j’ai vendu du lait d’une valeur de Rs 87,95 lakh et j’ai été le premier dans le district de Banaskantha dans ce cas. Je suis également numéro un en vendant du lait d’une valeur de Rs.1 crore 10 lakh en 2020 ».

En août 2020, Navalben figurait dans le top 10 de la liste des 10 Millionaire Rural Women Entrepreneurs d’Amul.

Auparavant, un garçon de 8 ans faisait la une des journaux pour avoir gagné 185 crores en 2019, en passant en revue les jouets sur Youtube. L’enfant nommé Ryan Kaji était la sensation YouTube la mieux payée au monde en 2019.

Le petit garçon avait l’habitude de revoir les jouets sur sa chaîne youtube Ryan’s World qu’il a créée en 2015. Il compte aujourd’hui plus de 27 millions d’abonnés. Selon un rapport Forbes, il a gagné environ 26 millions de dollars de juin 2018 à juin 2019. Il passe en revue les jouets en les déballant et partage son expérience. La chaîne de Ryan est gérée par ses parents et a une collaboration de marque avec Colgate, Nickelodeon, Roku et Walmart, etc.