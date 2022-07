Une femme grimpe dans la fenêtre du service au volant de McDonald’s et exige de cuisiner sa propre commande

Quelle est la demande la plus étrange que vous ayez faite dans une chaîne de restauration rapide ? Alors que certains aiment demander plus de fromage, d’autres préfèrent ne pas ajouter d’oignons dans leurs hamburgers, mais une femme a poussé le « repas personnalisé » à un tout autre niveau. Elle a escaladé la fenêtre d’un service au volant de McDonald’s et a exigé qu’elle soit autorisée à cuisiner son propre repas, a rapporté le New York Post. L’aventure de la femme a été capturée dans une vidéo qui est ensuite devenue virale après avoir été partagée sur TikTok. Filmée par le personnel du point de restauration, la vidéo montre une femme vêtue d’une robe rose debout à la fenêtre du service au volant du point de vente.

On la voit parler au personnel de McDonald’s, après quoi la femme monte à l’intérieur de la cuisine par la fenêtre et rejoint les employés. Eh bien, si vous vous demandez ce qui l’a poussée à faire cela, alors la femme voulait en fait apprendre à cuisiner et à préparer son propre repas.

Il s’est avéré que le personnel de McDonald’s était à court de gants, raison pour laquelle ils ont cessé de prendre des commandes pour la journée. Par conséquent, la femme a décidé de prendre l’affaire en main et de préparer elle-même un délicieux repas.

Peu de temps après que la dame soit entrée dans la cuisine, on peut entendre le personnel craquer devant cet acte hilarant. Résolue à manger au restaurant, la femme demande la permission au gérant du point de vente pour commencer sa « première journée de formation » chez McDonald’s.

Bien qu’il ne soit pas clair si la femme a réussi à prendre un repas ce jour-là, son acte en a définitivement laissé beaucoup de scissions. Le clip a amassé plus de 6,8 lakh de vues sur TikTok et a suscité des réactions amusantes de la part des téléspectateurs. Un utilisateur curieux a demandé si la femme avait finalement obtenu sa nourriture de McDonald’s après le drame. “Alors a-t-elle obtenu son miccy Ds ou quoi”, lit-on dans le commentaire.

D’autres étaient heureux de voir que le personnel n’était pas offensé par les actions de la femme et ne pouvait pas retenir son rire. “Enfin, tous les rires et pas de bagarre, c’est bien de voir les gens se détendre et se détendre, nous devons tous être souvent compréhensifs”, a écrit un utilisateur.

