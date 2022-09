Une femme grignote des crabes vivants, Twitter a des sentiments mitigés à ce sujet

Les médias sociaux abritent certaines des vidéos les plus bizarres au monde. Une de ces vidéos bizarres a fait surface sur Twitter mercredi. James Andre Jefferson Jr. a publié une vidéo sur la plateforme de microblogging qui montrait une femme mangeant des crabes vivants.

La vidéo de 29 secondes montrait une femme asiatique grignotant des crabes vivants. Sous-titré “Pourquoi mange-t-elle des bébés crabes vivants comme des chips ?” La vidéo présentait également la femme empêchant les crabes de sortir du bol. Elle semble déphasée en mâchant les crabes et semble apprécier le croquant.

Pourquoi mange-t-elle des bébés crabes vivants comme des chips ? ! 😂😂 #JamesAndreJeffersonJr pic.twitter.com/lSRg6glMSW – James Andre Jefferson Jr. (@JamesJeffersonJ) 26 mai 2022

Il n’est pas rare d’avoir des fruits de mer, mais avoir des crabes vivants est quelque chose que les gens trouvent dégoûtant. Selon le New York Post, la femme a un compte TikTok et le clip sur son compte a plus de 87 lakh vues. Les utilisateurs de la plateforme ont exprimé leur choc et leur mécontentement en commentant la façon dont les animaux doivent être traités avec respect et le fait que les manger vivants est cruel.

Un utilisateur a déclaré: “Je n’essaie pas d’être végétalien, mais les animaux ont aussi des sentiments PHYSIQUES.” Un autre a dit : « Ce sont les créatures de Dieu, nous devons donc les traiter avec respect. Un troisième utilisateur a écrit – “Na, ce n’est pas bien comme nous le mangeons aussi mais pas comme ça.”

D’autres étaient également inquiets pour la femme qui les mangeait et ont exprimé leur inquiétude en écrivant : “Imaginez le nombre de parasites qu’ils pourraient avoir puisqu’ils ne sont pas cuits”. Un autre utilisateur a suggéré qu’il mange aussi des crabes mais qu’ils ne sont jamais vivants. Il a écrit: “Mec, ça ne me dérange pas de les manger morts, mais vivants, c’est très foiré que tu leur aies fait ça.”

Certains l’ont même défendue en disant que manger des crabes vivants pourrait faire partie de sa culture. Cependant, les mentalités conflictuelles n’ont pas empêché l’utilisateur de TikTok de publier des vidéos d’elle mangeant des crabes vivants.

