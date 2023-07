Une femme grièvement blessée dans une attaque de bisons à Roosevelt Park

BISMARCK, ND (AP) – Un bison a gravement blessé une femme du Minnesota samedi dans le parc national Theodore Roosevelt, a annoncé mardi le National Park Service dans un communiqué.

Les responsables du parc ont indiqué qu’elle était dans un état grave mais stable après avoir subi « des blessures importantes à l’abdomen et au pied ».

La femme a été emmenée dans un hôpital de Fargo après avoir été transportée en ambulance dans un hôpital de Dickinson, à environ 48,28 kilomètres à l’est de Painted Canyon, une vue colorée des Badlands populaire auprès des automobilistes, où l’attaque s’est produite au début d’un sentier.

L’attaque fait l’objet d’une enquête; les détails exacts sont inconnus. La surintendante du parc Angie Richman n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant des informations.

Lundi, un bison a chargé et encorné une femme Phoenix de 47 ans dans le parc national de Yellowstone. Elle a subi des blessures graves à la poitrine et à l’abdomen et a été transportée par hélicoptère dans un hôpital d’Idaho Falls.

Les responsables du parc ont rappelé aux visiteurs que les bisons sont gros, puissants et sauvages, et qu’ils peuvent se transformer rapidement et facilement dépasser les gens. Les taureaux peuvent être agressifs pendant la saison du rut de la mi-juillet à août. Les règlements du parc exigent que les visiteurs restent à au moins 25 mètres (25 mètres) des grands animaux.

Jack Dura, l’Associated Press