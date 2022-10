Une femme glisse et tombe en essayant de se balancer dans un lac

Les accidents peuvent survenir n’importe où, n’importe quand. Nous devons rester attentifs et nous assurer que nous prenons les précautions nécessaires, surtout lorsque nous sommes sur le point de faire quelque chose d’aventureux. Les sports d’aventure et les activités similaires comportent un risque, et votre comportement négligent peut vous mener dans un lit d’hôpital. Une vidéo montrant deux femmes essayant de sauter d’une hauteur dans l’eau, à l’aide d’une corde, est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux car elle a mal tourné pour l’une d’entre elles.

La vidéo a été partagée sur Twitter avec la légende “WAIT FOR IT!”. Il montrait deux femmes en bikini en train d’essayer. Cependant, cela a mal tourné à mi-chemin car l’un d’eux n’a pas tenu la corde assez serrée et a glissé après avoir perdu l’équilibre. Elle s’est écrasée sur le sol inégal avant même de toucher l’eau. La femme a ensuite atterri dans l’eau avec son visage vers le haut.

La vidéo est devenue virale sur la plateforme de micro-blogging avec plus de 2 lakh vues. Bien que la vidéo ait laissé certaines personnes en grand écart, d’autres s’inquiétaient de savoir si la femme qui avait glissé allait bien.

Un utilisateur a écrit: “Bro, est-ce qu’elle va bien?” avec un GIF montrant l’acteur Pedro Pascal fondant en larmes après avoir ri pendant quelques secondes, indiquant que la vidéo s’est avérée plus triste que drôle.

Beaucoup d’autres l’ont qualifiée de chanceuse car elle a raté de quelques centimètres sa tête sur les rochers.

Un autre utilisateur a écrit : “Ça va probablement piquer un peu.”

Un troisième utilisateur a suggéré qu’elle avait peut-être eu une commotion cérébrale et a écrit: «Protocole de commotion cérébrale pour elle. J’espère qu’elle va bien.”

