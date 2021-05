Une femme géorgienne recherchée pour batterie après une brutale raclée dans un restaurant filmée (VIDÉO GRAPHIQUE) – RT USA News

La police est à la recherche d’une femme à Augusta, en Géorgie, après avoir été vue sur vidéo en train de battre une autre femme insensée dans un restaurant Little Caesars, dans une prétendue dispute sur un enfant. Les spectateurs ne sont pas intervenus pour arrêter les coups.

Le suspect, une femme noire identifiée comme Brittany Kennedy, 25 ans, est entrée dans le restaurant lundi et a été vue en train de confronter la victime, Emily Broadwater, 22 ans, qui est blanche. Selon un rapport de police vu par Augusta Crime, Kennedy a tiré la chaise de Broadwater de dessous elle, l’a attrapée par les cheveux et l’a traînée à travers le restaurant.

Ce qui s’est passé ensuite a été filmé par un spectateur et permet une vision grizzly. Tenant Broadwater par les cheveux, Kennedy frappe à plusieurs reprises la femme à la tête, avant de la traîner à travers la porte d’entrée du restaurant pour continuer l’assaut à l’extérieur. Là, Kennedy jette Broadwater au sol et lui frappe la tête.

Après le départ de Kennedy, un Broadwater ensanglanté se lève, appelant à « mon bébé. » Vers le début de la vidéo, un tout-petit tente d’intervenir et est tiré en arrière par un spectateur.

On ne sait pas si l’enfant est le bébé pour lequel Broadwater crie à la fin de la vidéo. On ne sait pas non plus ce qui a provoqué l’explosion de Kennedy. Cependant, les publications sur les réseaux sociaux citées par certains médias suggèrent que Broadwater s’était occupé de l’enfant de Kennedy pendant que Kennedy était en prison, et que le couple était dans une sorte de différend sur la tutelle.





Chose choquante, personne dans le restaurant ne tente de rompre le combat. Une personne semble même tenir la porte ouverte alors que Kennedy traîne sa victime à l’extérieur.

Little Caesers a ensuite déclaré à WJBF-TV qu’il conseillait à ses membres d’équipage de «Appelez la police immédiatement» dans de telles situations.

Le bureau du shérif du comté de Richmond a publié mardi une affiche de recherche de Kennedy sur Facebook, notant qu’elle était recherchée pour batterie. La batterie est un délit en Géorgie, passible d’un an de prison ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dollars.

