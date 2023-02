Une femme géorgienne de 23 ans a donné naissance à un bébé dans une voiture ; Que s’est-il passé ensuite

Une femme géorgienne enceinte de 23 ans, Deshai Fudd, a été forcée de donner naissance à une petite fille dans sa voiture. La partie la plus horrible de cette grossesse a été qu’elle a dû subir cette épreuve tout en étant coincée dans la circulation. Comme indiqué dans le Jam Press, la livraison a eu lieu le 29 novembre 2022, alors que Deshai conduisait avec son mari de 25 ans, Loston Fudd. Bien qu’elle se sente mal à l’aise le matin, Deshai l’a négligé et a pensé qu’elle avait beaucoup de temps pour l’accouchement. Elle a dit à son partenaire de se rendre au travail mais à peine dix minutes après le trajet, le pire scénario s’est produit qu’elle n’aurait même pas pu imaginer. Les eaux de Deshai ont éclaté et avec Loston sur les roues, elle a été forcée d’accoucher de son bébé sur le siège du passager.

Les difficultés pour ce couple ne se sont pas arrêtées là. Loston et Desai ont rapidement paniqué à nouveau après avoir réalisé qu’ils étaient coincés dans la circulation. Avec un nouveau-né à bord et une circulation à l’arrêt, les choses ne pouvaient pas empirer pour le couple géorgien. Malgré ces problèmes, Loston n’a pas perdu courage et a demandé l’aide d’un officier de police de l’État de l’AG. Il leur a dit qu’ils venaient d’avoir un bébé dans la voiture et qu’ils avaient besoin d’une escorte pour se rendre à l’hôpital. Sans perdre une seconde, l’agent a décidé d’aider le couple et les a rapidement escortés hors de la circulation. Ils sont arrivés à l’hôpital environ 20 minutes plus tard, après quoi environ 10 à 15 infirmières se sont précipitées vers la voiture et ont coupé le cordon ombilical. Deshai a ajouté: “Ils ont enveloppé le bébé dans des couvertures et nous ont emmenés dans une pièce pour tout vérifier.”

De nombreux utilisateurs de médias sociaux souhaiteraient sûrement savoir si cette naissance traumatisante en voiture a affecté le bébé nommé Dariya Fudd. Deshai a précisé que tout allait bien et que Dariya pesait normalement 5 livres et 12 onces. Selon Deshai, elle aime regarder sa petite fille grandir.

