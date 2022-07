Une femme gagne plus de 67 000 roupies par mois en mâchant du chewing-gum et en soufflant des bulles sur les réseaux sociaux

Un talent bizarre aide une femme allemande à gagner plus de 700 £, soit environ 67 000 roupies par mois. Julia Forat, 30 ans, a un talent rare pour souffler des bulles géantes de chewing-gum qui l’ont rendue très populaire sur les réseaux sociaux.

Julia, qui à un moment donné mâche jusqu’à 30 chewing-gums et fait des bulles deux fois plus grandes que sa tête, clique sur des photos d’elle en faisant ces bulles et les vend à des inconnus. Pour ce « business » qu’elle a ouvert sur les réseaux sociaux, son investissement s’élève à environ 5 £ (~Rs 480) par mois. Elle utilise ce montant pour acheter de grandes quantités de chewing-gum.

Julia s’est lancée dans le soufflage de bulles après qu’un de ses amis, “pour plaisanter”, lui ait dit qu’elle pouvait vendre des clips et des images de son chewing-gum et faire des bulles. “Cela a commencé comme un peu amusant, mais j’ai fait quelques recherches et j’ai réalisé que c’était réel après avoir trouvé des communautés en ligne qui lui étaient dédiées. Le reste appartenait à l’histoire », a-t-elle déclaré à Mirror.

Elle a commencé à partager son contenu sur My.Club et a rapidement commencé à gagner un public de niche. “Mes fans sont heureux que je puisse leur fournir le contenu qu’ils veulent et qu’ils ne trouvent parfois pas ailleurs”, a-t-elle déclaré. Elle a déclaré qu’elle recevait des demandes de contenu personnalisé pouvant différer par la taille des bulles, la tenue de Julia et les angles de caméra.

Julia gagne une somme d’argent substantielle mais préfère garder cela comme une activité secondaire. Elle travaille principalement dans le marketing. De plus, elle est diplômée en architecture et en génie civil. Elle utilise l’argent supplémentaire pour se soigner plus souvent. «J’aime légitimement le chewing-gum et faire des bulles. C’est amusant de me mettre au défi et de créer du contenu demandé par les gens. » Élaborant sur le type de contenu qu’elle crée, elle a également déclaré que le chewing-gum et le soufflage de bulles sont une forme de fétichisme qui s’adresse à un large public en ligne.

