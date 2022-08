Une femme furieuse interrompt l’interview de Steve Barclay à cause des retards d’ambulance

Une femme furieuse a confronté le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, au sujet des retards des ambulances, accusant le gouvernement de faire « tout foutre ».

Le ministre a été interrompu alors qu’il était interviewé à l’extérieur du Moorfields Eye Hospital de Londres, la femme soulignant comment «des gens sont morts» en attendant les services d’urgence.

La femme s’est approchée de M. Barclay et lui a demandé: “Allez-vous faire quelque chose pour les ambulances qui attendent et les gens qui meurent?”

M. Barclay a répondu : « Bien sûr que nous le sommes », mais la femme a poursuivi : « Ne pensez-vous pas que 12 ans, c’est assez long ?

« Douze ans – vous avez tout foutu en l’air. Des gens sont morts et tout ce que vous avez fait n’est rien.

Suite à l’interaction passionnée, M. Barclay a déclaré que la réduction des temps d’attente des ambulances est une “priorité absolue” pour le gouvernement.

La femme a confronté Steve Barclay à mi-interview (PENNSYLVANIE)

L’incident survient après qu’un rapport de la Commission de la qualité des soins (CQC) a montré que les patients faisaient face à des attentes «fréquentes et prolongées» pour les ambulances.

Le rapport a révélé plusieurs cas, comme celui d’un patient âgé décédé après avoir attendu 14 heures pour obtenir l’aide du service d’ambulance du centre-sud.

La semaine dernière, il est apparu qu’une femme de 90 ans avait été forcée d’attendre 40 heures pour une ambulance, pour être coincée dans le véhicule à l’extérieur d’A&E pour la nuit en attendant un lit disponible.

Steven Syms, de St Austwell à Cornwall, a déclaré que le système du NHS était “totalement en panne” alors qu’il expliquait l’épreuve pénible de sa mère en attente des services d’urgence après une chute. M. Syms a déclaré avoir appelé le 999 pour sa mère Daphné dimanche, mais les ambulanciers ne sont arrivés que mardi.

Pendant ce temps, un homme de 87 ans qui a fait une chute à l’extérieur a été contraint d’attendre si longtemps une ambulance que sa famille a construit un abri de fortune autour de lui.

L’arrière-grand-père David Wakeley a subi plusieurs fractures, dont un bassin fissuré, lorsqu’il est tombé sur le terrain de sa maison au milieu de Cornwall à 19h30 lundi. L’ambulance n’est arrivée que mardi à 11h30.

La famille de l’homme a été forcée de construire un abri pour le protéger de la pluie (SWNS)

M. Barclay a déclaré que le gouvernement prenait une série de mesures, notamment en finançant 150 millions de livres supplémentaires dans le service d’ambulance, 50 millions de livres supplémentaires dans les centres d’appels, ainsi que 30 millions de livres supplémentaires dans l’Ambulance Saint-Jean.

Il a ajouté: «Nous examinons également ce qui se passe avec les transferts d’ambulance, donc les services d’urgence, comment nous les trions, comment nous examinons la répartition de cela au sein du système.

“Bien sûr, tout cela est lié au retard de sortie et aux personnes prêtes à quitter l’hôpital qui ne le font pas, et il s’agit de l’intégration des soins entre les soins sociaux et les hôpitaux.

“Il y a donc une série de problèmes dans la façon dont nous livrons les ambulances, mais c’est une priorité absolue à la fois pour le gouvernement et pour le NHS England.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait de l’avenir du NHS dans le cadre d’une économie susceptible de réduire les impôts dirigée par Liz Truss, M. Barclay a déclaré qu’elle était “la plus ancienne ministre du Cabinet”, mais n’a pas commenté sa politique fiscale.