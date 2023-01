Une femme furieuse après que le chef ait fait une chose inhabituelle avant de remettre le rôti de son mari – mais a-t-elle raison ?

Une maman FURIOUS a claqué une rôtisserie du Staffordshire après une intervention bizarre du chef.

Le restaurant était loin d’être satisfait de son rôti festif à Brindley Farm à Stoke-on-Trent.

Une mère affirme que le personnel a pesé la nourriture de son mari pour vérifier sa quantité de viande Crédit : Brindley Farm Dining & Carvery

Le restaurant enragé a laissé une critique féroce de la découpe de Stoke-on-Trent sur TripAdvisor Crédit : Google Maps

Brindley Farm est exploité par les Farmhouse Inns appartenant à Greene King Crédit : Brindley Farm Dining & Carvery

Alors qu’elle et son mari se préparaient à rentrer, le personnel de cuisine a pesé l’assiette de l’homme pour s’assurer qu’il n’avait pas reçu trop de viande.

Elle s’est ensuite rendue sur TripAdvisor pour exprimer sa colère avec une critique bouillonnante d’une étoile.

La mère a écrit: “Nous ne pouvons pas nous plaindre de l’entrée, mais malheureusement, c’est là que tout s’est dégradé rapidement. Le chef a sorti mon choix de viandes et celui de ma fille aussi, mais a ensuite sorti une balance et a pesé la portion de mon mari, qui, j’ajouterai, était ridiculement plus petite que la mienne.

“Je suis désolé, mais nous travaillons très dur pour nous séparer de 64 £ et, pour être honnête, nous n’avons pas mangé de nourriture de qualité. Nous nous sommes plaints du manque de puddings du Yorkshire et à mi-chemin de notre repas, elle nous a apporté un pudding du Yorkshire. sur une assiette.”

Brindley Farm est exploité par les Farmhouse Inns appartenant à Greene King.

En réponse à la tirade, un porte-parole a déclaré: “Nous sommes fiers de nos normes élevées et de nos portions généreuses, ce qui se reflète dans 771 notes cinq étoiles sur 1 492 avis TripAdvisor. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous recevons de notre communauté, avec plus des deux tiers de tous les avis étant quatre ou cinq étoiles.

“Mais nous sommes désolés d’apprendre à cette occasion que notre client n’a pas apprécié sa visite chez nous. Nous avons déjà répondu à l’avis pour lui demander si nous pouvions lui parler davantage de son expérience.”

Ils ont ajouté : “Lorsque nous formons des chefs débutants dans la découpe, nous utilisons parfois des balances comme outil pédagogique pour juger de la taille des portions de viande. Tous nos clients peuvent ajouter autant d’autres côtés de légumes dans leur assiette qu’ils le souhaitent. “