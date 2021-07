Une femme furieuse après que des étrangers aient mangé un pique-nique dans son jardin et ne partira pas après avoir pris de la place devant la fenêtre de la cuisine

UNE FEMME est restée furieuse après qu’un couple se soit assis pour pique-niquer dans son jardin – et a refusé de partir.

La propriétaire abasourdie a fait part de sa colère après que des étrangers se soient couchés pour dîner devant la fenêtre de sa cuisine.

Un couple a organisé un pique-nique dans le jardin privé d’une femme (photo d’archives) Crédit : Alamy

Écrivant sur le forum parental Mumsnet, la femme a déclaré que ce n’était pas la première fois que l’incident bizarre se produisait.

Elle a expliqué comment un « sentier populaire » traverse sa propriété et les gens pensent souvent que son jardin est un bon jeu pour un pique-nique – bien que le terrain autour du sentier appartienne à sa famille.

Dans un message, elle a déclaré: « Je leur ai dit que c’était une propriété privée et qu’il ne faisait pas partie du sentier qui passe à côté. Apparemment, ils seront bientôt en route.

« Je me suis maintenant dégonflé pour dire autre chose, mais j’arrose passivement et agressivement les paniers suspendus à environ 5 mètres d’eux et ils ne me regardent pas dans les yeux de manière très délibérée.

« Nous avons un laissez-passer populaire juste à côté de la maison et je pense que les gens supposent que notre jardin est une sorte de parc public en raison du sentier.

« Ce n’est pas la première fois que cela arrive (je plaisante régulièrement sur le fait d’installer des bancs de pique-nique et de charger) mais c’est la première fois qu’ils ne bougent pas lorsqu’on leur demande…

« C’est bizarre, chaque fois que les gens le font, ils s’assoient toujours pratiquement au même endroit, en ligne directe avec la fenêtre de la cuisine. »

Elle a ajouté: « Ma théorie est que c’est le premier peu d’ombre sur le sentier sur quelques kilomètres. Mais il ne fait même pas si ensoleillé aujourd’hui.

« Ou peut-être que les gens pensent simplement parce que c’est une ferme qu’ils peuvent s’asseoir où ils veulent même si c’est devant mon champ de groseilles à maquereau. »

« SORTEZ VOTRE TUYAU »

Le message du forum a attiré des centaines de réponses, des personnes offrant des conseils utiles pour empêcher les intrus d’entrer dans le jardin à l’avenir.

« Je pense qu’un panneau de propriété privée du côté du sentier de la grille à bétail aiderait s’il n’y en avait pas déjà », a déclaré l’un d’eux.

Une autre a partagé sa frustration en écrivant: « Nous avions souvent cela quand je grandissais, car je vivais sur un itinéraire de marche très populaire.

« Mon frère et moi avons commencé à servir des thés à la crème, donc s’ils voulaient s’asseoir, cela leur a coûté! »

Un troisième a déclaré: « Dites que vous allez appeler la police s’ils ne bougent pas. Prenez une photo ou une vidéo d’eux. Entrez et verrouillez la porte et appelez la police. »

Un autre utilisateur a plaisanté: « Sortez votre tuyau et commencez à les arroser. »

Une fois que le couple a terminé son pique-nique, ils se sont levés et ont continué leur promenade, a déclaré la femme furieuse.

La femme a déclaré au forum: « Ils sont partis maintenant. Je viens de me lever et de continuer leur promenade. Je ne sais pas, je pense qu’il est évident que c’est une propriété privée … à moins que vous ne pensiez que toute l’herbe adjacente à un sentier est juste Jeu?

« Pour arriver ici, ils doivent avoir traversé au moins quelques kilomètres de chute ouverte. Ils ont ensuite quitté la route principale, traversant la porte de la ferme et la grille du bétail avec un panneau « privé, pas d’accès aux véhicules » (mais également une flèche de sentier public pointant devant la maison).

« Juste à l’extérieur de la maison à l’avant, il y a des talus herbeux escarpés avec un muret au bas avec des fleurs qui poussent à l’intérieur, et un potager et des portes dans les champs au sommet où il s’aplatit. Ils étaient assis dessus. le bit de rive raide. »