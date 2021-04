Le choc attendait une femme lorsqu’elle apprit que son mari vendait les déjeuners sains qu’elle lui préparait tous les jours et achetait plutôt de la restauration rapide à la cantine de son bureau.

Le couple prévoyait d’acheter un appartement ensemble et travaillait avec un budget serré pour économiser autant d’argent que possible pour réaliser son rêve commun. Auparavant, le mari achetait principalement de la restauration rapide pour le déjeuner au travail. Alors qu’il envisageait d’acheter la maison de ses rêves, sa femme a calculé que les déjeuners de restauration rapide leur coûtaient plus de 200 £ (20 484 Rs) par mois. Le couple a décidé d’un commun accord qu’il valait mieux pour eux qu’elle commence à préparer son déjeuner à la maison, car cela leur permettrait non seulement d’économiser beaucoup d’argent, mais aussi de lui faire manger des sandwichs maison et sains.

Les choses allaient bien, jusqu’à ce que leur plan touche un rocher. Chaque fois que la femme envoyait un texto à son mari pour lui demander s’il aimait les sandwichs qu’elle préparait, il ne répondait pas. Au lieu de cela, il lui demandait de faire plus de deux sandwichs pour satisfaire son appétit. La femme a rapidement découvert la vérité complète lorsque le collègue de son mari a rendu visite au couple.

«Nous nous sommes assis à table et son ami a évoqué les sandwichs que je prépare pour mon mari et à quel point ils sont délicieux. Je l’ai remercié puis il a dit que le prix était un peu cher », a-t-elle partagé sur Reddit.

Elle a ajouté qu’elle était confuse et lui a demandé de s’expliquer. À quoi la collègue a révélé que son mari vendait les sandwichs qu’elle préparait pour lui et achetait son déjeuner dans un restaurant. La révélation l’a laissée abasourdie, bien que son mari l’ait nié. Après le départ de la collègue, elle s’est disputée avec son mari, mais il a dit qu’il n’y avait rien de mal dans ce qu’il faisait car il ne dépensait pas techniquement leurs économies en restauration rapide.

La femme a finalement dit à son mari qu’elle ne ferait plus de déjeuner pour lui et au lieu de s’excuser pour son erreur, il a fait valoir que sa colère n’était pas acceptable.

