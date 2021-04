Une femme FURIOUS de l’Inde aurait demandé un mandat d’arrêt international pour arrêter le prince Harry après avoir apparemment été pêché au chat par un escroc.

La femme, identifiée comme Palwinder Kaur, a affirmé dans une pétition déposée à la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana une relation s’épanouit en ligne avec un homme prétendant être le duc qui a ensuite demandé à l’épouser.

Le prince Harry est apparemment un homme recherché Crédit: AFP

Palwinder Singh, qui a comparu pour elle-même, a déposé la pétition après que son cœur ait apparemment été brisé par un escroc Crédit: Twitter

En plus de l’actin du tribunal, elle exige qu’Harry soit arrêté et emmené en Inde Crédit: Twitter

Mme Kaur, qui semble avoir été condamnée à croire qu’elle parlait vraiment au prince Harry, a intenté une action en justice afin qu’il puisse être contraint de tenir sa promesse de mariage « sans plus tarder ».

Elle a également demandé que les autorités indiennes émettent un mandat d’arrêt international afin que la police et le Royaume-Uni puissent appréhender Harry.

La pétition est déposée par la femme de Chandigarh en tant que pétitionnaire contre «le prince Harry Middleton» et d’autres.

Il déclare: «La prière dans cette pétition déposée par le pétitionnaire, qui est un avocat comparaît en personne, consiste à intenter une action en justice contre le prince Harry Middleton, fils du prince Charles Middleton, résident du Royaume-Uni.

« Et pour ordonner à la cellule de police du Royaume-Uni de prendre des mesures contre lui, car, malgré une promesse d’épouser le pétitionnaire, ladite promesse n’a pas été tenue. »

L’amour est aveugle et dans ce cas, il est allé plus loin Amangurbir Singh Dhillon, avocat de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana

Selon certaines informations, interrogée par le juge, le juge Arvind Singh Sangwan, elle a admis qu’elle ne s’était jamais rendue au Royaume-Uni ou n’avait jamais rencontré le duc de Sussex en personne.

Tous leurs contacts supposés se seraient déroulés par e-mail et sur les réseaux sociaux.

Elle a ajouté qu’elle avait pris la décision réticente de demander une action en justice après avoir également écrit au père de Harry, le prince Charles.

Elle a dit qu’elle l’avait informé qu’Harry était fiancé avec elle et n’honorait pas sa promesse de l’épouser, a-t-on rapporté.

Le tribunal a rejeté la demande, affirmant qu’il n’était pas prouvé qu’elle avait parlé au prince Harry.

Mais ils auraient également essayé d’être sympathiques à la femme, soulignant que de nombreux faux profils existent sur les réseaux sociaux sur lesquels on ne peut pas se fier comme preuve que des conversations avec de vraies personnes avaient eu lieu.

Amangurbir Singh Dhillon, un avocat de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana à Chandigarh a déclaré à The Independent: «L’amour est aveugle et dans ce cas, il est allé plus loin.

« La femme était tellement aveugle en amour que la Haute Cour a dû y mettre un peu de lumière et lui donner un peu de clarté »,

« L’honorable juge Sangwan a montré de la sympathie envers un jeune amant naïf, ce qui à mon avis est un excellent exemple de fonction de juge. »

La plainte déposée devant la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana Crédit: Newsflash