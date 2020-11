Une femme frappée à l’œil avec une balle de cricket dans un parc local perd une réclamation en dommages-intérêts de 17000 £

Une femme qui a été frappée à l’œil avec une balle de cricket dans un parc local a perdu sa demande de dommages-intérêts de 17 000 £.

Phoebe Lewis a été frappée au visage avec une balle de cricket alors qu’elle s’approchait d’une corde périphérique lors d’un match à Battersea Park, à Londres.

Elle a poursuivi avec succès le Wandsworth Council devant les tribunaux du comté, affirmant que des panneaux auraient dû être érigés pendant le match.

Mme Lewis, fan de cricket avoué et membre non joueuse du Marylebone Cricket Club, a également affirmé qu’elle pensait que le jeu de cricket local impliquerait l’utilisation de “ balles plus molles ”.

Mais un juge de la Haute Cour a maintenant annulé sa victoire devant les tribunaux inférieurs, selon un jugement de l’affaire qui a été mis en ligne.

Le juge a déclaré qu’il était “ évident ” qu’un match était joué et a rejeté l’idée qu’un “ passant raisonnable ” penserait que les joueurs utiliseraient une balle molle.

En annulant la décision des tribunaux de comté, le juge M. Justice Stewart a déclaré: “ Ce que je ne comprends franchement pas, c’est comment le Recorder [the judge in the case] pourrait envisager qu’un match de cricket joué par des hommes adultes puisse être considéré par tout passant raisonnable comme utilisant une balle molle.

Battersea Park abrite le cricket depuis 160 ans, selon le tribunal Battersea Park est un espace vert de 83 hectares dans le sud-ouest de Londres. Il est situé sur la rive sud de la Tamise, en face de Chelsea. Le parc a officiellement ouvert ses portes en 1858. Battersea Park est un espace vert de 83 hectares dans le sud-ouest de Londres Et selon des documents judiciaires, des champs de cricket ont été aménagés dans le parc depuis son ouverture. Le tribunal a vu une carte de 1897 du parc qui le montre tel qu’il était alors – et comment la disposition actuelle du parc a très peu changé. Le tribunal a appris que le chemin sur lequel l’accident s’est produit est toujours au même endroit qu’en 1897, tout comme le terrain de cricket. Des documents historiques montrent que le cricket est joué sans interruption dans cet endroit depuis 1897. Parallèlement au cricket, Battersea Park a également organisé des matchs de football, dont le premier a eu lieu en 1864.

“ Cela aurait été particulièrement le cas s’ils portaient des blancs et jouaient donc ce qui semble être un match sérieux.

“ Il n’y a aucune preuve quant à savoir si la balle dure aurait pu être entendue, bien que cela serait surprenant compte tenu des distances impliquées si ce n’était pas le cas.

Néanmoins, et en tout état de cause, la forte présomption doit être que les hommes adultes jouant un match de cricket utiliseront une balle de cricket appropriée.

“ La conclusion selon laquelle l’avertissement aurait dû être qu’une balle dure était utilisée ne peut pas être confirmée. ”

L’incident initial a eu lieu en août 2014 et impliquait des joueurs amateurs d’une ligue appelée le dernier homme debout.

Mme Lewis marchait avec un ami sur un chemin à environ huit mètres de la limite du match à Battersea Park lorsqu’elle a entendu les cris des joueurs de cricket.

En levant les yeux, elle a été frappée par la balle «carrée» dans l’œil.

Elle a déclaré au tribunal de comté: “ Je me suis agrippé au visage et je suis tombé au sol. Les joueurs de cricket sont venus voir si mon ami et moi allions bien.

“ J’ai demandé si quelqu’un pouvait appeler une ambulance comme si mon globe oculaire était tombé ou avait été détruit et cela a commencé à être douloureux. ”

Les documents judiciaires indiquent que Mme Lewis a subi une «blessure grave».

Elle a par la suite déclaré au tribunal qu’elle était une «utilisatrice régulière» du parc et qu’elle «ne pouvait nier» qu’elle savait qu’il y avait un terrain.

Mais elle a déclaré qu’elle “ n’avait jamais pensé que des joueurs de style professionnel les utilisaient ”.

Mme Lewis a déclaré: “ Je ne me concentrais pas du tout sur le cricket car je discutais avec mon ami, mais je ne peux pas nier que j’ai peut-être vu les joueurs. ”

Elle a déclaré plus tard qu’elle “ n’avait vu aucun signe ”, ajoutant: “ Je pense qu’il aurait dû y avoir une forme de signalisation.

«Je ne savais pas que le cricket joué dans un parc public était joué avec une vraie balle de cricket, ce qui est vraiment difficile. S’il y avait eu un signe, je pense que je l’aurais remarqué.

“Si un panneau m’avait averti de balles dures ou d’un risque de blessure, j’aurais accordé plus d’attention au match.”

Plus tard, elle a porté sa plainte contre le conseil devant le tribunal du comté de Wandsworth.

La décision a été annulée devant la Haute Cour par le juge M. Justice Stewart (photo)

Le conseil de Wandsworth a contesté son affirmation, affirmant que le terrain était “ clairement visible ” de l’endroit où elle marchait, qu’il était “ évident ” qu’un match était joué et que “ toute personne qui fréquente le parc de manière raisonnablement régulière pendant les mois d’été serait conscient que le cricket a lieu ».

Mais un enregistreur s’est prononcé en faveur de Mme Lewis, affirmant que le conseil avait une obligation de diligence et avait “ failli ” à ce devoir parce qu’il avait permis aux piétons de marcher le long de la frontière et avait “ omis d’avertir ” le demandeur qu’un jeu était en cours.

L’année dernière, elle a reçu près de 17 000 £ de dommages-intérêts et une somme égale en dépens.

Mais à la Haute Cour au début du mois, le juge Stewart a annulé la décision.

Il a déclaré: “ J’arrive à la conclusion que le jugement du Recorder était erroné.

«Il n’a pas tenu compte des facteurs matériels et il y avait un manque de logique dans son analyse des faits.

“ Dans les circonstances qui ont été obtenues, permettre aux piétons de marcher le long du chemin lorsqu’un match de cricket se déroulait était raisonnablement sûr, les perspectives d’accident (bien que désagréable s’il se produisait) étant éloignées. ”

MailOnline a contacté les représentants légaux de Mme Lewis et le Conseil de Wandsworth pour un commentaire.