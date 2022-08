Une femme frappe le responsable de la livraison de Zomato avec une sandale et rend Twitter furieux

Une vidéo d’une femme qui aurait battu un livreur de Zomato avec ses chaussures a rendu les internautes furieux. Un utilisateur de Twitter qui a partagé l’incident en ligne affirme que le cadre était en route pour livrer sa commande lorsque l’incident s’est produit. Selon le récit de l’événement partagé par l’utilisateur, l’inconnue a apparemment pris l’ordre à l’exécutif et a commencé à le frapper avec ses chaussures sur la route. Les passants à proximité ont enregistré l’incident, un extrait de celui-ci est également visible dans le clip viral.

Cependant, la vidéo partagée ne contient aucun son des conversations qui ont eu lieu entre la femme inconnue et le responsable de la livraison. L’utilisateur de Twitter a déclaré que le livreur s’était présenté à sa porte en pleurant et avait révélé tout l’incident. Après quoi, l’ancien a contacté le service client de Zomato : “Je me fiche de la commande, votre partenaire a été agressé, aidez-le s’il vous plaît”, leur a-t-il dit. L’utilisateur et le responsable de la livraison ont été invités à prendre l’aide du service d’assistance aux passagers de l’entreprise.

« Il a essayé mais ils n’ont pas compris Kannada, et bien sûr, il avait peur de perdre son travail. Je tweete pour que le DE obtienne justice et sécurité d’emploi », a écrit le client. Il a demandé à la société d’applications alimentaires en ligne de se pencher immédiatement sur la question et de tenir les coupables responsables.

Je leur ai dit que “je me fiche de la commande, votre partenaire a été agressé, aidez-le s’il vous plaît”, mais ils m’ont demandé de dire au pilote de contacter l’assistance aux pilotes. Il a essayé mais ils n’ont pas compris Kannada, et bien sûr, il avait peur de perdre son travail. – DJ (@bogas04) 15 août 2022

La vidéo de l’incident est devenue virale et un barrage d’internautes a répondu au clip demandant une action contre la femme. Un utilisateur a écrit: “Si c’est l’erreur de la fille, alors des mesures de bâton doivent être prises pour que personne ne commette à nouveau une telle erreur.”

Bonjour @zomatocare @zomato Quelqu’un peut-il frapper vos cadres de livraison comme celui-ci n’importe où ? Ce livreur livrait @bogas04 commande (#4267443050) quand elle l’a frappé avec ses chaussures. Il pleure. C’est arrivé il y a 6 jours. Aucune mise à jour de votre part pour le moment. Pourquoi? Comment peut-elle frapper comme ça ? pic.twitter.com/8s64jcoXYb — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) 22 août 2022

Beaucoup ont ajouté que la femme n’avait pas le droit de violer l’espace personnel du livreur et ont félicité l’utilisateur de Twitter d’avoir attiré l’attention du public sur l’incident. Cependant, une section d’Internet attend toujours d’écouter le récit de la femme sur le combat. « Il n’y a pas de fumée sans feu. Pas de son donc assez trompeur », a déclaré un autre utilisateur.

Il n’y a pas de fumée sans feu. Pas de son donc assez trompeur. — IAMRO (@rouhani108) 24 août 2022

L’utilisateur de Twitter dans un tweet ultérieur a affirmé que le sexe ne joue aucun rôle dans cette affaire car c’est le droit de la femme anonyme qui devrait être remis en question. Il a expliqué que l’ajout de conclusions malicieuses ne ferait que détourner de la nuance. Pendant ce temps, Zomato a répondu en déclarant qu’ils examinaient l’incident.

