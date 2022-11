Une femme forte autochtone entre dans l’histoire en devenant la première au Canada à obtenir une carte professionnelle

Une femme de la Première Nation de Whitefish Lake, dans le nord de l’Alberta, est devenue la première femme autochtone au Canada à obtenir sa carte professionnelle dans une compétition de femme forte.

Angela Houle, 39 ans, a accompli l’exploit le 22 octobre lorsqu’elle s’est battue contre d’autres femmes fortes amateurs lors du championnat national de Strongman Corporation du Canada à Thunder Bay pour avoir la chance d’obtenir une carte professionnelle.

“J’ai travaillé si fort pour cela”, a déclaré Houle. “Je ne pouvais pas croire ce que je ressentais. C’était comme un moment spirituel pour moi.”

Houle a dit que c’était la meilleure qu’elle ait jamais jouée et qu’elle a battu ses précédents records personnels.

“Je le voulais non seulement pour moi, mais pour nos enfants, nos jeunes autochtones”, a déclaré Houle.

Angela Houle a maintenant sa carte pro. (Soumis par Angela Houle)

Elle a participé à une presse à essieux, à un haltère de cirque et à un transport de sacs de sable, entre autres événements.

Houle a concouru contre cinq autres femmes pour obtenir le statut professionnel.

« Je brise ces frontières… pour que nos jeunes autochtones avancent », a déclaré Houle.

Houle a dit aimer utiliser sa plateforme pour aider les jeunes et les femmes autochtones.

Houle a déclaré à CBC qu’elle était liée à son peuple et à sa culture en portant des mocassins lors de la compétition et une main rouge sur son visage pour défendre les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Houle a dit qu’elle avait des partisans autochtones à l’événement et que c’était stimulant.

“J’ai l’impression d’être au sommet du monde”, a déclaré Houle.

Angela Houle a réussi à obtenir sa carte professionnelle lors d’une compétition à Thunder Bay. (Soumis par Angela Houle)

Colten Sloan, le premier homme fort autochtone au Canada, s’entraîne avec Houle depuis des années. Les deux sont liés, et Sloan a déclaré que le fait d’être ensemble le premier homme fort et la première femme forte autochtones au Canada a été “puissant”.

“Les femmes autochtones sont projetées dans une lumière si sombre, c’est agréable de voir une représentation aussi positive”, a déclaré Sloan.

Avoir une carte pro signifie qu’ils sont considérés comme des athlètes professionnels et seront invités à des compétitions internationales. Le duo ira ensemble à l’Arnold Classic en 2023.

Il a dit que Houle a fait face à des difficultés, et la voir briser ces barrières et réussir dans le monde des femmes fortes est “responsabilisant”.

Lorsque Houle a été annoncé vainqueur, “c’était en plein essor”. dit Sloan. “C’était juste électrique de voir tout le monde être si excité pour elle.”

Maggie Buffalo, la cousine de Houle, regardait la compétition ce mois-ci depuis sa maison en Alberta. Le travail que Houle a mis dans l’entraînement était perceptible, a déclaré Buffalo, parce que Houle “l’a fait paraître facile”.

Angela Houle a commencé par retourner des pneus. (Soumis par Maggie Buffalo)

Buffalo était là lorsque Houle a commencé à retourner les pneus des tracteurs.

“C’est ce que nous ferions pour la soirée”, a déclaré Buffalo.

“La voir travailler dur pour s’améliorer et obtenir sa carte professionnelle a été incroyable”, a déclaré Buffalo.

Elle a ajouté qu’il est important d’avoir des modèles comme Houle dans la communauté.

“Surtout pour que les jeunes de notre communauté sachent qu’ils peuvent atteindre leurs objectifs”, a déclaré Buffalo.