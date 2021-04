Une vidéo de TikTok est récemment devenue virale où une femme est vue danser au milieu de ce qui ressemble à un mariage tchétchène, captivant un groupe de spectateurs avec son spectacle de danse flottante époustouflant. La vidéo a été redistribuée par The Sun où la femme, vêtue d’une robe traditionnelle noire et dorée, la femme couvre le sol avec des mouvements gracieux. Entre les deux, elle est également rejointe par quelques hommes qui profitent des festivités. La vidéo TikTok a été partagée par l’utilisateur zalya1 et publiée sur Twitter le lundi 19 avril.

Depuis lors, la vidéo a recueilli plus de 70,6k vues. Les internautes ont exprimé leur surprise face à la technique de danse presque «irréelle». Partageant la réaction, un utilisateur a écrit que la danseuse doit être une poupée Barbie et certainement pas une vraie femme. Alors qu’une autre femme a commenté que la dame est définitivement une humaine puisqu’elle a vu ses pieds dans la vidéo quand elle tournoyait gracieusement. Et pourtant, les internautes ne parviennent pas à décoder le secret des pouvoirs flottants du danseur.

Expliquant leur interprétation du mouvement de danse, un utilisateur a mentionné que ce n’est qu’après avoir vu ses pieds qu’il s’est rendu compte que la femme n’était pas sur un hoverboard. Pour certains, la vidéo ressemblait presque à un dessin de bande dessinée.

Cependant, la forme de danse vue dans la vidéo est une forme d’art traditionnelle appelée Beryozka. C’est une danse folklorique russe où un groupe de femmes se produit d’une manière qui donne presque une sensation d’apesanteur à ceux qui regardent. L’Ensemble Beryozka a été formé en 1948 et dans cette forme de danse, les femmes font de petits pas et portent de longues jupes qui cachent le mouvement de leurs pieds. On dit également que les danseurs ont juré de ne pas révéler la technique.

