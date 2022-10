Une femme fait une nouvelle demande d’avortement

Une deuxième femme a accusé le candidat au Sénat républicain de Géorgie, Herschel Walker, d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle se fasse avorter après qu’elle soit tombée enceinte au cours de leur relation.

L’allégation de la femme anonyme, révélée lors d’une conférence de presse mercredi après-midi organisée par l’avocate Gloria Allred, est intervenue des semaines après qu’une autre femme anonyme a déclaré que Walker avait payé pour un avortement en 2009 et l’avait poussée à en obtenir un deuxième deux ans plus tard.

Walker, qui se présente au Sénat sur une plate-forme anti-avortement, a nié les allégations de la femme précédente, qui ont été rapportées par La bête quotidienne et Le New York Times. Walker a nié la dernière allégation lors d’un événement de campagne plus tôt mercredi, a rapporté NBC News.

La femme affirme avoir eu une relation amoureuse et intime avec Walker dans les années 1980 et 1990. Elle allègue qu’après être tombée enceinte en 1993, Walker l’a conduite dans une clinique de Dallas, au Texas, pour se faire avorter – un jour après avoir renoncé à se faire avorter par elle-même.

Entre autres pièces, Allred a cité des lettres d’amour présumées que Walker avait envoyées à la femme et un message vocal de 1992 qu’il lui avait laissé, comme preuve de leur relation.

L’accusatrice de Walker, sans révéler son identité, a lu une déclaration le qualifiant d'”hypocrite” qui “n’est pas apte à être sénateur américain”.

“Nous n’avons pas besoin de personnes au Sénat américain qui professent une chose et en font une autre”, a déclaré la femme.

La conférence de presse est arrivée moins de deux semaines avant les élections de mi-mandat du 8 novembre, lorsque Walker espère renverser le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock. Les moyennes des sondages montrent que Walker et Warnock sont enfermés dans une course serrée en Géorgie, un État clé qui pourrait finalement décider quel parti détient le contrôle majoritaire du Sénat.

Le président Joe Biden a remporté de justesse l’État de Peach sur l’ancien président Donald Trump en 2020, et les démocrates ont remporté les deux courses au Sénat de l’État lors des élections, donnant au parti une majorité très mince à la chambre haute du Congrès.

Walker a exprimé son soutien à l’interdiction de l’avortement sans exception, et récemment a dit il a « toujours été pour la vie ».

La première femme à se manifester en disant qu’elle a interrompu une grossesse avec Walker, qui n’a pas été identifiée publiquement, a déclaré aux médias qu’il avait payé pour l’interruption après qu’elle soit tombée enceinte alors qu’ils sortaient ensemble en 2009.

Lorsqu’elle est redevenue enceinte deux ans plus tard, la femme a déclaré que Walker l’avait de nouveau exhortée à mettre fin à sa grossesse, mais elle avait refusé. La relation a pris fin en septembre 2011 et le fils de la femme est né en mai suivant, a rapporté le Times, citant une poursuite en paternité. La femme a déclaré au journal que Walker avait à peine été impliqué dans la vie de leur fils maintenant âgé de 10 ans.

Pendant la campagne électorale, Walker a confirmé avoir plus d’enfants que le seul fils adulte, Christian Walker, qu’il a déjà reconnu publiquement.

Après que The Daily Beast ait publié pour la première fois l’allégation de la femme selon laquelle Walker avait payé son avortement, Christian Walker a déchiré son père sur les réseaux sociaux, accusant son père d’être violent, négligent et infidèle à sa famille.

Walker, une ancienne star du football, a nié avoir payé l’avortement de la première femme ou l’avoir poussée à interrompre sa grossesse, qualifiant cela de mensonge. La femme avait fourni au Daily Beast et à d’autres médias des images d’un reçu d’une clinique d’avortement et un chèque de 700 $ portant son nom.

Interrogé sur ces documents par Nouvelles de la BNCWalker a confirmé que le chèque était le sien, mais a déclaré qu’il ne savait pas à quoi servait l’argent.

C’est une nouvelle de dernière heure. Revenez pour les mises à jour.