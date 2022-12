Une femme fait semblant de frapper sa fille, la réaction d’un chien prend le gâteau

Il existe d’innombrables vidéos qui montrent comment les chiens et la loyauté sont devenus synonymes. Vous avez probablement vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles des chiens montrent leur dévouement envers leurs propriétaires, soit en agissant émotionnellement, soit en les défendant de situations peu alarmantes. Une vidéo particulière montrant l’affection indéfectible d’un chien de compagnie pour un jeune enfant répand des sourires en ligne. La vidéo montre comment lorsque le chien voit une femme faire semblant de la gronder et de la frapper, il se précipite pour protéger la fille. La vidéo a été partagée par une page nommée Momo cocker spaniel sur Instagram.

Dans la vidéo, une mère semble bouleversée et bat sa fille avant que leur chien Momo n’intervienne pour la sauver. Ignorant le truc, le chien encercle le corps de la fille avec ses pattes pour la protéger des gifles de la femme. Dans un effort pour se défendre, le chien grogne après la mère et essaie de l’empêcher de réprimander la fille pendant qu’elle le fait. La légende disait également : « Sœur, je suis toujours là pour toi ».

La vidéo a recueilli plus de 3 000 vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés après avoir regardé la vidéo. L’un des utilisateurs a écrit: “C’est tellement adorable”. Un autre utilisateur a écrit : « Les chiens sont les meilleurs. Nous ne les méritons pas ». Un troisième utilisateur a ajouté : « Oh bravo, ce chien ! Si la mère pousse la blague trop loin, espérons-le, elle ne punira pas le chien quand il se fera mordre ».

Regardez la vidéo réconfortante ci-dessous :

Plus tôt, une jolie vidéo d’un chien implorant son propriétaire de lui donner de l’amour et des soins pendant que le propriétaire travaille à domicile devenait virale en ligne. L’homme de la vidéo utilise son ordinateur lorsque son chien saute sur ses genoux et lui lance un regard de chiot. L’homme continue de travailler tout en fixant le chien. Lorsque l’homme regarde à nouveau le chien quelques secondes plus tard, il plante un baiser, et le chien étreint adorablement son propriétaire. On voit également la queue du chien remuer. “Travailler à domicile”, lit-on dans la légende à côté de la vidéo.

La vidéo a accumulé plus de 3 millions de vues à ce jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici