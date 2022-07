Une femme fait face à une amende de 50 000 $ pour un bardeau manquant après une plainte au règlement

Une femme d’Ottawa à qui la ville a ordonné de réparer un seul bardeau sur une maison qui lui appartient sous peine d’une amende de 50 000 $ affirme que le traitement de l’affaire a été brutal et injuste.

La maison de Heather Borquez à Vanier a perdu le bardeau lors du derecho qui a balayé en mai.

“Je ne pouvais pas comprendre pourquoi j’étais la seule personne dans la rue à recevoir ce genre de lettre alors qu’il y a beaucoup de maisons dans le quartier qui sont dans un état bien pire que le mien”, a-t-elle déclaré.

Le chef des services des règlements municipaux d’Ottawa, Roger Chapman, a refusé une entrevue, mais dans un courriel qui lui a été attribué, il a déclaré que la menace d’une sanction sévère était nécessaire parce que « le propriétaire n’était pas disposé à travailler avec le [bylaw] officier.”

“Ce n’est pas vrai. Je n’étais même pas là quand le [bylaw officer] est venu », a déclaré Borquez, qui loue le bungalow de guerre au nord du chemin Montréal à une famille de nouveaux immigrants d’Afghanistan.

Les dommages mineurs au toit, réparés depuis, n’étaient visibles que de la propriété d’un voisin qui, selon les résidents à proximité, a une longue histoire de plaintes pour nuisance contre le règlement d’Ottawa.

REGARDER | Le naissain de bardeau Vanier : Un résident d’Ottawa choqué par la menace d’une amende de 50 000 $ pour un bardeau de toit manquant Heather Borquez dit qu’une plainte d’un voisin l’a amenée à faire face à une amende de 50 000 $ du règlement municipal d’Ottawa pour un seul bardeau qui avait soufflé de son toit lors du derecho en mai.

“Espion de quartier”

Borquez a comparé la situation à celle d’un couple de la banlieue de Barrhaven à Ottawa qui a récemment reçu l’ordre de rétrécir son entrée après qu’un voisin se soit plaint aux services municipaux.

Appelant cela un cas de “gouvernement par le voisin”, elle a déclaré que la situation lui donnait l’impression de vivre dans la Russie communiste.

“Où vous avez un espion du quartier et l’espion du quartier vous appelle et vous signale”, a-t-elle déclaré.

La maison est louée par une famille de nouveaux arrivants au Canada. (Stu Mills/CBC)

Borquez et d’autres résidents de la rue avec lesquels CBC s’est entretenu ont déclaré qu’un résident de longue date là-bas avait une histoire tout aussi longue de dépôt de ce qu’ils qualifient de petites plaintes contre le règlement.

Les poubelles pas rangées assez rapidement, les fleurs sauvages autorisées à pousser aux abords de la ville et la tonte trop près de sa clôture ont tous attiré sa colère, ont déclaré les habitants Jeff Watson et Tina Tolgyesy.

Cependant, lorsque CBC News lui a demandé s’il avait déposé une plainte concernant le bardeau manquant, l’homme a nié.

Une photographie prise par l’agente municipale et incluse dans son avis de violation montre les dommages causés par le vent au toit de Borquez. (Ville d’Ottawa)

Borquez a eu du mal à trouver un couvreur prêt à entreprendre la petite réparation dans les jours qui ont suivi la tempête du 21 mai qui a arraché les toits des maisons partout à Ottawa.

En fin de compte, elle a respecté le délai imposé par la ville, la facture de réparation s’élevant à seulement 300 $.

Un Ottawa hostile?

Mais l’expérience lui donne le sentiment que l’application des règlements par plainte crée un Ottawa hostile.

Stéphane Émard-Chabot est d’accord.

«Je ne pense pas que ce soit ce que nous prévoyions», a déclaré l’avocat qui enseigne le droit municipal à l’Université d’Ottawa.

Si le règlement reflète les valeurs et les priorités de la communauté, il mérite d’être appliqué partout. -Stéphane Émard-Chabot

Émard-Chabot a été conseiller municipal d’Ottawa de 1994 à 2000 et a déclaré que pendant cette période, la ville avait décidé de réduire les coûts en réduisant le nombre d’agents des règlements municipaux en patrouille et en passant de l’application proactive des règlements à un système axé sur les plaintes.

“Souvent sans une discussion politique complète sur la question :” Est-ce une bonne idée ?” et, ‘Quelles sont les implications politiques à long terme?’ “, a-t-il réfléchi.

Le professeur de droit a suggéré que plutôt que l’application par plainte lorsque les ressources sont étirées, un système “plus sain” et plus juste consisterait pour le département à choisir une ou deux priorités d’application et à les traiter à l’échelle de la communauté.

“Si le règlement reflète les valeurs et les priorités de la communauté, alors il mérite d’être appliqué partout.”