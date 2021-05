Une femme fait exploser une fortune de Bitcoin d’une valeur de 500000 £ sur une consommation excessive de drogue sur le Web sombre

UNE AUTEUR a été horrifiée d’apprendre qu’elle a dépensé près de 500000 £ de Bitcoin pour acheter de la drogue sur le dark web.

Le prix du Bitcoin continue de fluctuer alors que la crypto-monnaie volatile a plongé la semaine dernière à seulement 50% de son record, atteignant des creux de seulement 21000 £.

Jia Tolentino a raconté son histoire d’horreur Bitcoin sur le podcast Reply All en 2018[/caption]

Les Bitcoins sont très volatils et l’une des crypto-monnaies les plus populaires[/caption]

Le Sun Online a examiné quelques récits édifiants du monde de la cryptographie – et une de ces histoires a été racontée par Jia Tolentino.

Mme Tolentino, 32 ans, rédactrice pour New Yorker et auteure publiée, a révélé sa propre histoire d’horreur Bitcoin en apparaissant sur le Répondre à tous podcast technologique en 2018.

Elle a contacté l’émission alors qu’elle se rappelait avoir acheté pour environ 50 £ (80 $) de Bitcoin en 2012 tout en explorant le Dark Web – mais n’était pas sûre de ce qui était arrivé à sa réserve après avoir changé d’ordinateur portable.

«Jia dit qu’elle a acheté environ 80 dollars de bitcoin pour cet achat de drogue, et elle sait qu’il restait du bitcoin», a déclaré l’hôte Alex Goldman.

«Mais, au cours des 6 années écoulées depuis l’achat initial, elle a totalement oublié ce qui est arrivé au bitcoin.»

Aujourd’hui, les 17,5 pièces qu’elle a achetées à l’époque valent désormais 456 253 £.

Pensant qu’elle pourrait être assise sur une petite fortune, l’équipe de support Super Tech de l’émission a rassemblé ses têtes pour essayer de retrouver ses richesses manquantes, qui valaient environ 200000 £ à l’époque.

Cependant, ils ont découvert qu’elle avait dépensé presque tout son Bitcoin pour acheter de la drogue sur le marché Dark Web Silk Road.

Elle avait espéré trouver qu’il lui restait une partie de l’argent en se rappelant avoir acheté le Bitcoin pour acheter de l’herbe et de la MDMA – mais elle ne savait pas ce qui était arrivé aux restes.

Il s’avère qu’il ne lui restait plus que 0,00209 bitcoin, d’une valeur d’environ 75 £.

C’est très embarrassant

Jia Tolentino

«Cela fait vraiment mal à regarder. Cela fait vraiment mal à regarder. J’ai vraiment… wow », a déclaré Jia sur Reply All.

Elle a ajouté: «C’est tellement embarrassant. Tu sais, c’est comme si ma mère disait toujours: «Jia, tu ne devrais pas prendre de drogue».

«Et je me dis: ‘Maman, ma vie est sur la bonne voie’ / C’est comme la première fois que je me dis que oui, tu devrais arrêter de prendre de la drogue. »

Lorsqu’on lui a demandé si les médicaments étaient bons, elle a répondu: «Ils allaient bien. Je pense en fait que l’herbe n’était pas très bonne, et je pense que la molly était molly, donc c’était génial.

L’histoire de Jia vient après que nous ayons raconté l’histoire de «Bitcoin Pizza Guy» – qui a dépensé 250 millions de livres sterling de Bitcoin pour Papa John’s – et d’un crypto-trader qui a perdu 200 millions de livres sterling en oubliant son mot de passe.

Qu'est-ce que Bitcoin?

Il est échangé entre les gens sans l’aide d’une banque

Chaque transaction est enregistrée dans un grand livre public, ou «blockchain»

Bitcoin est créé par l’exploitation minière

L’exploitation minière consiste à résoudre des problèmes mathématiques difficiles à l’aide de processeurs informatiques

Le Bitcoin peut être échangé de manière anonyme, ce qui peut en faire un moyen populaire de financer des activités illégales

La valeur de Bitcoin fluctue énormément

Bitcoin est l’une des nombreuses crypto-monnaies différentes, mais de loin la plus populaire

Le support Super Tech a fait appel au chasseur de Bitcoin Jeremy Rubin et au patron de la criminalistique en ligne de Chainanalysis Jonathan Levine pour retrouver les pièces manquantes de Jia.

Ils ont suivi ses transactions et ont réalisé à peu près dès que l’auteur avait acheté la monnaie, elle était envoyée à Silk Road.

Les transactions Bitcoin sont publiques – mais les utilisateurs sont anonymes, mais les détectives Web peuvent souvent déterminer qui est derrière certains échanges s’ils disposent de suffisamment d’informations.

Levine a constaté que tout son Bitcoin avait été dépensé – laissant le 0,00209 relativement dérisoire dans le portefeuille.

Réponse Tous les animateurs PJ Vogt ont déclaré: « Donc elle ne le fait pas – la raison pour laquelle il ne reste plus d’argent à trouver est ce dont elle se souvient mal, c’est qu’elle a dépensé tout son argent en drogue. »

Jia Tolentino est auteur et écrivain pour le New Yorker[/caption]

Jia a ri de la révélation en disant: «Oh mon dieu. Ah bon? Attendez, j’ai dépensé presque tout ça? J’étais si précis / »

Elle a ajouté; « Oh mon Dieu. C’est – oh mon dieu.

Et tweeter à propos du podcast en 2018, elle a déclaré: «Si vous écoutez @replyall d’aujourd’hui, dans lequel j’appelle Super Tech Support pour voir si je suis riche en bitcoin perdu depuis longtemps, vous m’entendrez lentement me posséder plus fort que je ne l’ai jamais possédé. moi-même dans ma vie.

Répondant à un ami, elle a ajouté: « omg vous avez été témoin de mes habitudes de mauvaises herbes à l’université, je parie que vous pouvez deviner ce que j’ai fait avec mon bitcoin. »

Elle a suivi le message avec un emoji en pleurs alors qu’elle déplorait sa fortune perdue.

Bitcoin fluctue énormément et a récemment chuté de manière significative en valeur[/caption]

Le prix du Bitcoin a bondi d’environ 4% hier après que l’entrepreneur milliardaire Elon Musk a tweeté qu’il avait des discussions actives sur la durabilité de la pièce numérique.

Cela est venu après avoir provoqué une chute des prix la semaine dernière après avoir confirmé que sa société Tesla cesserait d’accepter les préoccupations de crypto-monnaie concernant l’impact environnemental de la pièce.

Il a tweeté: «J’ai parlé avec des mineurs de Bitcoin nord-américains. Ils se sont engagés à publier l’utilisation renouvelable actuelle et prévue et à demander aux mineurs WW de le faire. Potentiellement prometteur. »

Cela s’est produit alors que la Chine a réprimé l’extraction de pièces de monnaie et que Bitcoin n’a atteint que 50% de son niveau record dimanche.





Pour traiter les transactions Bitcoin, une procédure appelée «extraction» doit avoir lieu, qui implique un ordinateur résolvant un problème mathématique difficile avec une solution à 64 chiffres.

Pour chaque problème résolu, un bloc de Bitcoin est traité. De plus, le mineur est récompensé par un nouveau Bitcoin.

Pour compenser la puissance croissante des puces informatiques, la difficulté des puzzles est ajustée pour garantir qu’un flux constant de nouveaux Bitcoins est produit chaque jour.

Les devises Ethereum, Cardano et Dogecoin souffrent également, bien que les trois restent significativement en hausse par rapport à leur niveau de début 2021.