Une femme fait des craquements en l’air en parachutisme, les internautes sont étonnés

Les médias sociaux regorgent de vidéos mettant en vedette des personnes qui aiment les sports d’aventure. Certaines de ces vidéos vous montrent la perspective à la première personne de ce à quoi cela ressemble lorsque vous essayez le sport d’aventure. Le deuxième type de vidéo est celui où un caméraman capture l’amateur de sports d’aventure en train de l’essayer. Le deuxième type présente les différentes façons dont les gens aiment pratiquer le sport. Une vidéo montrant une femme faisant du parachutisme est devenue virale pour la même raison.

Katie Vasenina a partagé une vidéo sur Instagram avec la légende “La seule façon d’entraîner les abdominaux”. Dans la vidéo, le caméraman la capture alors qu’elle sort de l’avion. Mais avant de sauter, elle exécute une série de deux craquements dans les airs. Avec un sourire sur son visage, la casse-cou a montré qu’elle est une pro du parachutisme.

La vidéo est devenue virale et en trois semaines, elle a recueilli plus de 5 millions de vues et plus de 6 millions de likes. La section des commentaires était remplie de personnes l’appréciant pour la sortie innovante du parachutisme. Un utilisateur a parlé d’un autre entraînement dans le commentaire et a écrit – “Puis-je simplement faire de la planche”. Une autre personne a commenté – “Sesh d’entraînement rapide”. D’autres ont remercié Katie de leur avoir donné “une nouvelle sortie à essayer”.

Katie est étudiante au doctorat à l’Université de Floride centrale dans la division de kinésiologie et coach VIP chez WarriorBabe. Ses vidéos prouvent qu’elle est une grande passionnée de parachutisme puisque presque tous ses reels sont liés au sport d’aventure. Elle a plus de 1,4 lakh d’abonnés et est aimée par les gens d’Instagram car toutes ses 24 bobines ont un bon nombre de vues. Neuf des 24 bobines ont un minimum de vues lakh et 2 autres, y compris la vidéo discutée aujourd’hui, ont plus de 5 crore de vues. Son décompte le plus élevé est de 6,78 crores de vues et la vidéo la montrait se propulsant loin du vol en parachutisme.

