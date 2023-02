Une femme fait de la purée de pommes de terre en faisant bouillir des lays et sa recette bizarre est «chauffée» sur Instagram

Que faudra-t-il pour que les gens arrêtent de chercher des raccourcis lorsqu’il s’agit de préparer les aliments les plus simples ? Alors que les Indiens se remettent encore de Parle-G Halwa, une autre vidéo d’un mets commun mis à l’épreuve a fait surface sur Internet. Il montrait une femme préparant une purée de pommes de terre en faisant bouillir des frites au lieu du légume, ce qui a définitivement obligé l’innovation à prendre du recul ! La vidéo de recette bizarre a énervé les internautes car ils n’ont pas pu s’empêcher de l’appeler “nourriture de prison”.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, on pouvait voir une dame verser un paquet de Lay’s dans de l’eau bouillante pour préparer une purée de pommes de terre. Elle a ajouté quelques sauces, du fromage râpé, du lait et un autre paquet de Lay’s salé dans le récipient et les a tous mélangés pour obtenir un bol de purée, qui est généralement faite avec de “vraies” pommes de terre bouillies ou cuites à la vapeur. Cela a exaspéré les utilisateurs d’IG et les a poussés à “appuyer” sur le bouton d’aversion pour la complication inutile d’un plat d’accompagnement aussi simple. Plus que sa complication, les amoureux de Lay n’aimaient pas l’ajout inutile de leurs frites préférées à la purée de pommes de terre alors qu’elles pouvaient facilement être préparées avec des pommes de terre normales. Cela a conduit à la « friture » de l’étrange préparation des aliments sur la plateforme de partage de photos.

“J’appelle la police”, a commenté un utilisateur lésé tandis qu’un autre a déclaré : “Les gens s’ennuient ou ont trop de temps libre là-bas, c’est impossible”. “Je suis le bouton d’aversion que vous recherchez”, a raconté un utilisateur. “Ceci est le tutoriel pour : – comment faire du poison et mourir sans que le médecin connaisse la recette”, a plaisanté le quatrième.

Plus tôt, une vidéo de recette de préparation de Halwa (pâte sucrée épaisse appréciée comme confiserie en Inde) à l’aide de biscuits Parle-G est devenue virale sur les réseaux sociaux après que les utilisateurs en ligne l’ont trouvée ” fondante au cœur et aux reins “. Dans le clip, une femme indienne pourrait être vue en train de faire frire les biscuits dans une poêle et de les broyer pour en faire une fine poudre. Elle a ensuite ajouté les biscuits en poudre à un mélange préparé avec du sucre, de l’eau et du lait, qui, une fois épaissi, a donné un plat de Halwa !

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici