Une femme “extrêmement chanceuse” d’être en vie après qu’Anne Heche se soit écrasée chez elle – National

Les voisins de la femme de Los Angeles dont la maison a été détruite lorsque l’acteur Anne Heche a écrasé sa voiture dans le bâtiment vendredi matin ont déclaré qu’elle “avait eu beaucoup de chance” de survivre à la destruction.

Dans une interview avec le magazine People, la voisine de Lynne Mischele, Lynne Bernstein, a déclaré que Mischele avait miraculeusement survécu à l’accident et à l’incendie qui a suivi sans faire de blessés.

Heche a été hospitalisée depuis l’incident et a subi des brûlures sur certaines parties de son corps. Un représentant du lauréat du Daytime Emmy Award a déclaré que Heche est “actuellement dans un état stable”.

Mischele, ses deux chiens et sa tortue de compagnie ont tous survécu à l’accident, a affirmé le voisin. Bernstein a déclaré au point de vente que Mischele se trouvait dans une autre zone de la petite maison lors de l’accident.

Bernstein, qui a été témoin de l’accident, a déclaré que Heche, 53 ans, a conduit une Mini Cooper bleue “presque tout au long” de la petite maison. Il a affirmé que le véhicule avait pris feu “presque immédiatement”.

Le service d’incendie de Los Angeles (LAFD) a répondu à l’incident peu avant 11 heures vendredi. Dans un communiqué, le département a déclaré qu’il avait fallu environ 65 minutes à 59 pompiers pour éteindre les “flammes tenaces”.

Le LFAD a déclaré que l’accident avait provoqué un “compromis structurel” et un “incendie violent” dans la résidence de plain-pied.

Les propriétaires de la maison détruite, John et Jennifer Durand, ont depuis lancé une page GoFundMe pour “aider Lynne à recommencer”.

Les Durand ont écrit que la propriété avait été “immédiatement étiquetée en rouge par le LAFD”, ce qui signifie que Mischele devait évacuer “l’endroit qu’elle aime”.

“Lynne a perdu toute sa vie de biens, de souvenirs, de tout l’équipement de son entreprise, y compris son ordinateur portable et son iPad, tous ses vêtements et nécessités de base, et tous les articles ménagers”, a écrit le couple sur la page GoFundMe. «Avec l’aide des pompiers, elle a pu retirer quelques effets sentimentaux endommagés de l’épave. Tout le reste a disparu.

Les Durand appelaient Mischele «une personne gentille et généreuse». Ils n’ont pas mentionné Heche par son nom sur la page GoFundMe.

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 63 000 $ US sur l’objectif de 100 000 $ ont été atteints.

Selon le site d’informations sur les célébrités TMZ, Heche s’était déjà écrasé dans le garage d’un autre immeuble à proximité avant de fuir les lieux. Peu de temps après, elle s’est écrasée dans la maison de Mischele.

Une vidéo télévisée montrait une Mini Cooper Clubman bleue, gravement endommagée et brûlée, remorquée hors de la maison, avec une femme assise sur une civière et se débattant alors que les pompiers la mettaient dans une ambulance.

Aucun autre blessé n’a été signalé et aucune arrestation n’a été effectuée. Les détectives de la police enquêtent.

Originaire de l’Ohio, Heche s’est fait connaître pour la première fois dans le feuilleton NBC Un autre monde de 1987 à 1991. Elle a remporté un Daytime Emmy Award pour le rôle.

— Avec des fichiers de l’Associated Press.