Une femme explique pourquoi elle a quitté son emploi en seulement trois jours après son arrivée

Commencer un nouvel emploi est toujours excitant, mais cela peut aussi être accablant. Rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouveaux rôles et responsabilités et essayer de s’intégrer dans un nouvel environnement peut être difficile au début. Bien que de telles pensées soient normales, une personne peut ressentir un stress supplémentaire si le lieu de travail est toxique et si le patron est peu favorable et insensible.

Récemment, une femme s’est rendue sur Twitter pour raconter une expérience similaire et a expliqué pourquoi elle avait quitté son nouvel emploi dans les 3 jours suivant son arrivée. Elle a détaillé les incidents qui l’ont amenée à franchir une telle étape et a demandé aux utilisateurs de Reddit si elle était justifiée de quitter le travail ou si elle réagissait de manière excessive.

Elle a expliqué que son patron l’avait réprimandée pour ne pas avoir fait son travail, malgré le fait qu’il ne lui avait jamais confié aucune tâche. Il a également demandé pourquoi elle n’était pas restée en arrière pour terminer le travail assigné et l’a accusée d’être lente. Le patron l’a en outre réprimandée pour avoir passé plus de 10 minutes dans la salle de bain et ne pas avoir révélé qu’elle avait déjà eu des problèmes de santé mentale.

Lorsqu’elle lui a dit qu’on lui avait prescrit des antidépresseurs il y a longtemps et qu’elle avait cessé de les prendre il y a plus de six mois, le patron lui a dit qu’elle aurait dû le lui déclarer lors de l’entretien,

La femme a alors écrit : « Quand je lui ai expliqué tout ce qui précède, il m’a accusée d’être argumentative. Il m’a alors dit qu’il me donnait jusqu’à demain (qui est aujourd’hui) pour décider si je suis capable d’y travailler. Je lui ai dit que je n’avais pas besoin d’attendre avant demain et j’ai dit que je démissionnais effectivement immédiatement.

Voir le post complet ici :

Les utilisateurs de Reddit ont sympathisé avec elle et beaucoup d’entre eux ont dit que sa décision de quitter le travail était la bonne.

«Si vous êtes traité de cette façon comme une nouvelle recrue en formation, il aurait continué à vous traiter de cette façon. Il vous aurait manipulé pour que vous travailliez plus dur et peut-être en dehors de l’horloge. Vous avez fait ce qu’il fallait, bonne chance pour votre prochain travail », a écrit un utilisateur.

« Sérieusement, je pense que vous avez une action en justice contre cet employeur. Tout ce qu’il a demandé sur votre constipation et votre santé mentale est illégal », a déclaré un autre.

Un troisième a écrit : » Ouais, tu as bien fait de partir. Cela aurait fini par pourrir votre santé. Il ne pouvait pas attendre plus de trois jours pour t’embrasser ? Il a dû subir la blessure la plus narcissique pendant ces trois jours. »

Un quatrième a déclaré : « Vous réprimander pour votre travail le troisième jour seulement, il y a un énorme signe d’avertissement. Chaque employé de l’histoire de la planète a eu besoin de temps pour s’adapter à un nouvel environnement. S’ils ne comprennent pas cela, ils ne valent pas la peine de travailler. »