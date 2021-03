Une femme explique comment elle a fait de Taylor Swift sa référence pour le «  travail de rêve  »

Taylor Swift a un jour décrit ses fans comme étant la « relation la plus longue et la meilleure » qu’elle ait jamais eue.

Il n’est donc pas surprenant que la chanteuse se surpasse toujours pour ceux qui aiment sa musique.

Nous avons vu au cours des dernières années comment elle a donné de l’argent à ses fans pour payer leurs études et leurs factures, couvert les frais d’hospitalisation et leur a envoyé de belles lettres manuscrites et des cadeaux personnalisés – et maintenant nous avons découvert qu’elle les aide également à décrocher l’emploi de leurs rêves. .

Pourrait-elle être plus gentille?!

Une fan de la femme de 31 ans est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir révélé le geste incroyable que Taylor a fait pour elle.

Jennifer Champion a répondu à un défi TikTok, demandant aux gens de confesser les «belles expériences» qu’ils ou leurs amis avaient partagées avec des célébrités.







Dans une vidéo, qui a depuis eu des milliers de vues, Jennifer a déclaré: «J’en ai une que je n’ai jamais partagée auparavant et qui est évidemment liée à Taylor Swift.

«La dernière fois que j’ai vu Taylor, c’était en 2015, 1989 Tour, et nous avons eu la chance d’aller dans les coulisses et de la rencontrer après le spectacle, nous nous rattrapions tous et elle m’a demandé ce qui se passait dans ma vie.

«À ce moment-là, j’étais dans les deux derniers pour mon stage de rêve, elle m’a demandé si elle pouvait faire quelque chose pour aider et en plaisantant, je me suis dit ‘je veux dire si tu veux être ma référence’ parce que j’avais travaillé sur son site Web et le travail étaient dans l’industrie de la musique.

« Elle a dit très sérieusement » ouais « et elle, sa mère et son manager ont noté les détails de ma candidature et ont dit qu’ils allaient appeler et être ma référence. »







Elle a poursuivi: «Deux jours plus tard, j’ai reçu un appel pour me dire que j’avais le travail et que j’étais au-delà de la lune.

«Lors de mon premier jour dans le nouveau bureau, notre médecin est venu me voir et m’a dit:« Oh, alors tu es la fille que Taylor aime ».

« Elle avait appelé. Taylor Swift était ma référence pour mon stage, qui est maintenant mon travail depuis cinq ans et demi. »

Dans une vidéo de suivi, Jennifer explique que pendant qu’elle était à l’université, elle avait aidé sur le site Web Taylor Connect et qu’elle avait déjà rencontré Taylor plusieurs fois avant de lui parler du travail.

Elle a ajouté: « J’avais rencontré Taylor plusieurs fois au fil des ans, j’avais construit une sorte de relation avec elle, elle savait qui j’étais, donc je n’allais pas simplement en aveugle, demandant à quelqu’un qui je jamais rencontré auparavant pour être ma référence – je ne recommanderais pas de le faire.

«La raison pour laquelle je n’avais pas vraiment partagé cette histoire auparavant était que je ne voulais jamais que les gens me discréditent dans mon travail, pour que les gens pensent que Taylor était la seule raison pour laquelle j’ai obtenu mon travail parce que ce n’est catégoriquement pas le cas.

«J’avais déjà été choisi pour le poste, mes collègues et moi en rions encore à ce jour car ils se souviennent de cet appel et ils m’avaient déjà choisi, mais c’était juste quelque chose de bien en plus.»

De nombreuses personnes ont répondu aux vidéos, partageant les éloges de la gentillesse de Taylor.

Une personne a dit: « C’est incroyable! »

Un autre a écrit: « Personne, absolument aucune autre célébrité n’est aussi humble, gentille et vraiment intéressée à connaître ses fans et à partager sa vie avec eux. Personne d’autre ne le fait. »

Un troisième a répondu: « Plus j’entends parler de Taylor, plus je l’aime. »

Quelqu’un d’autre a ajouté: « Ma mère a travaillé sur sa tournée et elle était si gentille. C’est tellement adorable. Cela ne me surprend pas. »

