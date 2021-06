Une femme « établit un record du monde en donnant naissance à DIX bébés après que les médecins aient raté deux tout-petits au scanner »

Une maman a établi le nouveau record du monde après avoir donné naissance à dix bébés, après que les médecins aient raté deux tout-petits lors d’un scan.

Gosiame Sithole, 37 ans, est restée sous le choc après avoir accouché hier de décuplets dans un hôpital de Pretoria, en Afrique du Sud.

Son mari Teboho Tsotetsi a révélé qu’elle avait donné naissance aux sept garçons et aux trois filles par césarienne à 29 semaines.

Il a dit Nouvelles de Pretoria hier soir : « C’est sept garçons et trois filles.

«Elle était enceinte de sept mois et sept jours.

« Je suis content. Je suis émotif. Je ne peux pas beaucoup parler.

La maman, qui a également des jumeaux de six ans, avait précédemment déclaré au magasin que sa grossesse était naturelle car elle ne suivait pas de traitement de fertilité.

Lors d’une interview dans leur maison familiale à Tembisa le mois dernier, elle a déclaré qu’elle était « choquée et fascinée » par la grossesse.

Elle a dit qu’elle était incrédule lorsque les médecins lui ont dit qu’elle attendait des sextuplés avant que d’autres analyses ne révèlent qu’il s’agissait en fait d’octouplés.

« Je n’y croyais pas, j’en doutais, j’étais convaincu que si c’était plus, ce serait des jumeaux ou des triplés, pas plus que ça.

« Quand le médecin me l’a dit, j’ai pris le temps d’y croire, même quand j’ai vu les scans, je n’y croyais pas.

«Mais, au fil du temps, j’ai réalisé que c’était effectivement vrai. J’ai eu du mal à dormir la nuit », a-t-elle déclaré.

La maman de 37 ans a dit qu’elle était inquiète pour le bien-être de ses bébés mais qu’elle était aux anges et qu’elle avait hâte de rencontrer ses enfants.

« Comment s’intégreraient-ils dans l’utérus ? Survivraient-ils ?

« Et s’ils sortaient conjoints à la tête, au ventre ou aux mains ? Genre, que se passerait-il ?

«Je me suis posé toutes ces questions jusqu’à ce que le médecin m’assure que mon utérus commençait à se dilater à l’intérieur.

« Dieu a fait un miracle et mes enfants sont restés dans l’utérus sans aucune complication. »

Son mari a ajouté que malgré le choc initial, il était très heureux et impatient de revoir ses enfants.

« Je ne pouvais pas y croire. Je me sentais comme l’un des enfants choisis de Dieu.

«Je me suis senti béni de recevoir ce genre de bénédictions alors que beaucoup de gens ont besoin d’enfants.

« C’est un miracle que j’apprécie. J’ai dû faire mes propres recherches pour savoir si une personne pouvait vraiment concevoir huit enfants.

« C’était une nouveauté. Je connaissais les jumeaux, les triplés et même les quadruplés.

«Mais après avoir découvert que ces choses se produisaient et vu les dossiers médicaux de ma femme, je suis devenu encore plus excité.

« J’ai hâte de les avoir dans mes bras », a-t-il déclaré.

Le professeur Dini Mawela, directrice adjointe de la faculté de médecine de l’Université des sciences de la santé Sefako Makgatho, a déclaré que son cas était rare et généralement causé par des traitements de fertilité avant d’ajouter que les bébés passent les prochains mois dans l’incubateur.

« C’est une situation assez unique. Je ne sais pas à quelle fréquence cela arrive. C’est un risque extrêmement élevé (grossesse).

« C’est une situation très complexe et à haut risque. Le danger est que, parce qu’il n’y a pas assez d’espace dans l’utérus pour les enfants, la tendance est qu’ils seront petits.

« Ce qui se passerait, c’est qu’ils les retireraient avant terme parce qu’il y a un risque s’ils les gardent plus longtemps là-bas.

Gosiame a battu le record du monde après que le mois dernier, une autre maman, a donné naissance à neuf bébés au Maroc.

Halima Cissé, 25 ans, a donné naissance à cinq filles et quatre garçons, même si elle attendait sept bébés, car les médecins ont raté deux tout-petits à l’échographie.

Selon la presse locale, les médecins s’étaient inquiétés de la santé de Cissé, ainsi que des chances de survie de ses bébés, mais les neuf bébés se portaient bien.