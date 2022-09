Une femme et un jeune garçon meurent après qu’une voiture a été tirée d’un étang près de la base de la RAF

Une FEMME et un jeune garçon sont décédés après qu’une voiture a percuté un étang près d’une base de la RAF.

Des équipes d’urgence ont été dépêchées sur les lieux près de la RAF Wittering dans le Cambridgeshire samedi.

La femme et le garçon sont morts après l’horreur dans le Cambridgeshire

Une Ford Focus bleue a été retrouvée immergée dans un étang sur Old Oundle Road.

La femme et l’enfant ont été retirés de la voiture et le petit garçon a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Il est malheureusement décédé peu de temps après tandis que la femme a été déclarée morte sur les lieux.

La police ne sait pas depuis combien de temps la voiture est restée dans l’eau.

Un porte-parole a déclaré: “Vers 18 h 20, la police a été appelée avec des informations selon lesquelles la Ford Focus bleue avait été repérée dans l’eau à côté d’Old Oundle Road, à l’arrière de la RAF Wittering.

“La police, les pompiers et les ambulanciers se sont rendus sur les lieux et la femme et l’enfant ont été retirés du véhicule.

“Le garçon a été transporté à l’hôpital pour y être soigné, mais il est décédé plus tard, tandis que la femme est décédée sur les lieux.”

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 101 en citant le 414 du 3 septembre.