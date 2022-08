Une femme et un homme arrêtés après qu’une employée du conseil Ashley Dale, 28 ans, a été abattue dans le jardin de Liverpool

Un HOMME et une femme de Liverpool ont été arrêtés à la suite du meurtre d’Ashley Dale qui a été abattue dans son jardin dimanche.

La police a confirmé les deux arrestations à Formby, dans le Merseyside, hier soir – quelques jours seulement après la mort de l’homme de 28 ans.

Ashley Dale était une conseillère de 28 ans Crédit : Facebook

Elle a été abattue dans son jardin dimanche matin Crédit : PA

L’homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné de meurtre, la femme soupçonnée d’avoir aidé un délinquant.

Des agents ont été appelés à une adresse sur Leinster Road vers 12 h 40 tôt dimanche à la suite de rapports d’inquiétude pour une femme à la propriété.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux et ont trouvé Ashley Dale dans le jardin arrière avec des blessures par balle sur le corps.

Les ambulanciers paramédicaux ont pratiqué la RCR et ont transporté Ashley à l’hôpital, mais elle n’a pas pu être sauvée.

Elle est décédée peu de temps après à l’hôpital.

Un cordon reste dans la zone pendant que les enquêtes se poursuivent et que des enquêtes de vidéosurveillance et médico-légales sont menées dans la zone locale.

Après enquête, un homme et une femme de Liverpool ont été arrêtés hier soir (mercredi 24 août) et placés en garde à vue pour interrogatoire.

L’inspecteur-détective en chef Cath Cummings a déclaré: “Nos pensées vont à la famille et aux amis d’Ashley Dale à la suite de cet incident épouvantable qui a conduit à sa mort tragique.

«Nos officiers ont maintenant procédé à deux arrestations la nuit dernière. Les enquêtes se poursuivent pour établir le mobile de cette attaque et identifier toutes les personnes impliquées.

“Il s’agissait d’une attaque impitoyable menée dans une rue résidentielle qui a semé la tragédie au cœur d’une communauté du Merseyside, et nous ne ménagerons aucun effort dans nos efforts pour traduire les responsables en justice.

«Bien que nous ayons procédé à deux arrestations, nous avons toujours besoin que des membres du public fournissent également des informations afin que nous puissions assurer la sécurité de nos rues.

“Grâce à de vastes enquêtes de vidéosurveillance en cours, les détectives savent qu’il y avait des gens qui se promenaient à proximité de la scène au moment de l’infraction. Si c’était vous, veuillez vous présenter comme vous le pouvez sans vous en rendre compte et détenir des informations vitales pour aider cette enquête.

“De même, je demanderais aux chauffeurs de taxi et de livraison s’ils conduisaient dans la région entre 00h20 et 00h40 et s’ils avaient des images de la dashcam, veuillez nous contacter.”

Veuillez soumettre toute information dont vous disposez directement à notre équipe d’enquête via notre portail en ligne : Portail public (mipp.police.uk). Cela garantira que vos informations sont reçues et traitées le plus rapidement possible par les détectives.

Alternativement, vous pouvez contacter l’organisation caritative indépendante Crimestoppers de manière anonyme, au 0800 555 111 ou via leur formulaire en ligne à l’adresse : https://crimestoppers-uk.org/give-information/give-information.