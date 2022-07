Une femme et un enfant tués lorsqu’un bateau chavire dans l’Hudson à New York

NEW YORK (AP) – Une femme et un enfant de 7 ans ont été tués lorsqu’un bateau affrété a chaviré dans la rivière Hudson mardi, envoyant les 12 personnes à bord dans l’eau, ont déclaré des responsables de la ville de New York.

Des ferries à proximité se sont précipités sur les lieux pour aider la police et les pompiers à sortir les gens de l’eau.

Trois personnes ont été grièvement blessées, dont le capitaine. Les victimes se sont retrouvées coincées sous le bateau lorsqu’il s’est renversé vers 14 h 45 au large de Manhattan près du quai 86, ont indiqué les autorités, qui se trouve devant le porte-avions amarré USS Intrepid, une destination touristique populaire.

La cause faisait l’objet d’une enquête, a déclaré l’inspecteur Anthony Russo, commandant de l’unité portuaire du département de police de New York, lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

Le bateau avait été affrété par un groupe de famille et d’amis. Son propriétaire le suivait sur une motomarine, ont indiqué les autorités.

Les enquêteurs prévoyaient d’examiner les conditions de l’eau et la capacité du bateau à déterminer ce qui n’allait pas sur la rivière, où le sillage et les courants des bateaux posent des défis constants.

« Il y a beaucoup de trafic commercial et récréatif pendant la journée ici. Nous avons aussi beaucoup de gens sur des jet skis, des kayaks », a déclaré Russo.

“Le fleuve Hudson est toujours un endroit dangereux où opérer”, a-t-il déclaré.

Les noms de la femme de 50 ans et du garçon décédé n’ont pas été dévoilés.

“Nos pensées vont à un groupe de personnes qui utilisaient simplement l’eau de notre ville”, a déclaré le maire Eric Adams lors de la conférence de presse. “C’est un moment dévastateur pour eux et ceux qui faisaient partie des familles qui étaient là.”

The Associated Press