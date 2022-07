Une femme et un enfant retrouvés morts dans un bateau de migrants au large de l’Espagne

MADRID (AP) – Les corps d’une femme et d’un enfant ont été retrouvés dans un canot pneumatique rempli de migrants qui a été intercepté par les autorités près des îles Canaries espagnoles, a déclaré vendredi un porte-parole des services de sauvetage maritime.

L’agence de presse espagnole Efe a cité des responsables locaux des îles Canaries qui ont déclaré qu’il semblait que la femme et la fillette de 4 ans avaient été écrasées par le nombre de personnes à bord du bateau.

On ne savait pas immédiatement si l’enfant et la femme étaient liés.

Les services de sauvetage ont retrouvé les corps après avoir intercepté le canot jeudi soir au large de Lanzarote, située au nord-ouest de l’Afrique, a déclaré un porte-parole du bureau central du service de sauvetage maritime à Madrid. Il parlait sous le couvert de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à être cité nommément.

Le bateau transportait une cinquantaine de migrants subsahariens et serait parti de la ville de Tantan, dans le sud-ouest du Maroc, près de Lanzarote. Il a été repéré par un bateau de pêche qui passait. Un homme a dû être transporté par avion vers un hôpital des îles Canaries après que les migrants aient été sortis du canot.

Un autre canot transportant 27 migrants subsahariens a été récupéré dans la même zone jeudi et un autre, transportant une cinquantaine de migrants, a été repéré vendredi matin.

Le voyage à travers l’Atlantique vers les îles Canaries est l’une des routes migratoires les plus dangereuses au monde, selon les autorités et les groupes de défense des droits, avec des voyages dans des bateaux souvent surchargés prenant plus d’une semaine pour atteindre l’archipel espagnol et le sol européen.

Ciarán Giles, The Associated Press