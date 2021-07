Une femme et un enfant du Minnesota deviennent amis pendant la pandémie malgré l’écart d’âge

Benjamin n’avait aucun camarade de jeu de son âge avec qui interagir. Mary vivait seule et passait ses journées à regarder des jeux télévisés et à jouer à une version électronique de Yahtzee.

Mais comme l’isolement de la pandémie était à son paroxysme, Mary n’était pas aussi seule lorsqu’elle a regardé hors de sa cuisine et a vu Benjamin et sa mère jouer dans leur jardin. Ces moments ont marqué le début d’une amitié particulière.

Les mondes de Benjamin et Mary étaient séparés par une clôture grillagée et près de 100 ans d’expérience de vie lorsque la pandémie de coronavirus a commencé. Benjamin avait 9 mois alors que la quarantaine renvoyait les gens à l’intérieur au printemps de l’année dernière et Mary O’Neill avait 98 ans.

Dans les mois qui ont suivi, Benjamin a passé plus de temps à l’extérieur alors qu’il apprenait à faire ses premiers pas, et les deux ont formé une amitié improbable. Ils sont devenus des camarades de jeu, pas seulement des voisins.

« Pendant cette période de beaucoup de temps à la maison, Mary est devenue vraiment sa seule amie en dehors de sa famille immédiate », a déclaré Sarah Olson, la mère de Benjamin, à USA TODAY.

L’amitié d’O’Neill et Benjamin a commencé avec des vagues occasionnelles de loin et ils sont devenus des copains de récréation. Leur amitié dans l’arrière-cour, qui défie l’écart d’âge de 97 ans entre eux, a été signalée pour la première fois par KARE 11 du Minnesota et gagne rapidement une attention nationale.

Olson, une résidente de Minneapolis, a déclaré que sa famille et O’Neill étaient voisins depuis 12 années, en se saluant de temps en temps avant la pandémie. Elle a déclaré que sa famille offrirait également son aide à O’Neill, maintenant âgée de 99 ans, si jamais elle avait besoin d’aide pour quoi que ce soit.

« Nous avons toujours veillé sur Mary », a déclaré Olson. Mais au milieu des restrictions pandémiques, « Nous passons beaucoup de temps dans notre arrière-cour, et cela signifie que nous avons vu Mary plus que d’habitude », a-t-elle déclaré.

Olson a déclaré qu’à mesure que Benjamin devenait plus mobile au cours de l’été et de l’automne, ses interactions avec O’Neill devenaient également plus actives. Peu de temps après avoir appris à marcher à l’automne, Benjamin a commencé à courir vers la clôture d’O’Neill pour lui apporter sa balle, qui est devenue l’un de leurs passe-temps préférés, la « balle de canne » : après que Benjamin a couru vers la clôture d’O’Neill et lui a apporté un balle, O’Neill la renvoie de manière ludique avec sa canne.

« Ça vient », a déclaré O’Neill, alors que Benjamin court pour récupérer le ballon pour redémarrer le jeu, selon un rapport de KARE 11.

Après cela, les interactions de Benjamin et O’Neill ont commencé à devenir plus variées, a rapporté KARE 11. Benjamin a une fusée stomp, qu’il lance dans le ciel en claquant son pied; O’Neill rit alors qu’il passe devant sa tête. Benjamin souffle également des bulles de savon dans l’air, et O’Neill « l’encourage de l’autre côté de la clôture ».

« Parfois, ce n’est que quelques minutes, et Mary dit bonjour et Benjamin fait un signe de la main et elle rentre dans sa maison et il lui fait des bisous au revoir », a déclaré Olson à USA TODAY. « Ou parfois, elle reste debout à la clôture pendant une heure ou plus et discute avec Benjamin ou joue avec lui ou regarde simplement. »

O’Neill a même apporté à Benjamin « un panier à linge rempli de vieux camions Tonka en métal » qui appartenait à son fils pour qu’il puisse jouer avec.

« Il est décédé, alors ils sont assis au sous-sol depuis des années et des années », a déclaré O’Neill à KARE 11.

Olson a déclaré que ce sont ces interactions presque quotidiennes, qui ont normalement lieu après la sieste de Benjamin, qui ont aidé à renforcer leur lien spécial.

« Ce qui est intéressant dans cette histoire, c’est que nous n’y avons pas vraiment travaillé ; cela s’est produit de manière naturelle et organique », a déclaré Olson à USA TODAY. « Ils interagiraient simplement, et cela s’est transformé en une amitié à lui tout seul. »

O’Neill a déclaré à la chaîne de télévision que Benjamin et son jeune frère Noah sont « la chose la plus proche des petits-enfants que j’ai ici » parce que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ne vivent pas dans le Minnesota. O’Neill, dont le mari est décédé il y a 37 ans, a déclaré que les jours où elle ne pouvait pas voir les Olson pendant la pandémie étaient particulièrement difficiles.

« Je les ai manqués, j’ai manqué de les voir », a déclaré O’Neill à KARE 11. « Quand il faisait trop froid pour qu’ils sortent, quand il pleuvait. »

Olson a déclaré que depuis l’assouplissement de la distanciation sociale et d’autres restrictions pandémiques cette année, Benjamin et O’Neill interagissent « plus que jamais ». Olson a déclaré que la couverture locale initiale de leur amitié, qui obligeait les Olson à se rendre dans la cour d’O’Neill, a suscité l’intérêt de Benjamin et l’a inspiré à adopter une approche plus immersive.

« Plus souvent, il se dirigera vers sa cour, ou il piétinera sa fusée pour qu’elle vole dans sa cour et nous devrons aller la chercher », a déclaré Olson. « C’est vraiment amusant pour lui aussi. »

Olson a déclaré que regarder son tout-petit trouver « son premier meilleur ami » à O’Neill avait modifié sa perspective sur l’amitié.

« L’amitié ne connaît vraiment pas de frontières », a déclaré Olson. « Certes, vous ne devineriez pas qu’un enfant de 99 ans et un enfant de 2 ans seraient amis, mais ils peuvent l’être. Et ils en retirent tous les deux beaucoup.