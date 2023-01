Une femme et un chien s’échappent de l’incendie de la maison McHenry – Shaw Local

Un incendie dans une maison McHenry a commencé au premier étage et s’est propagé au grenier, laissant la maison inhabitable mais ne faisant aucun blessé, a déclaré le district de protection contre les incendies du canton de McHenry.

Le district de protection contre les incendies du canton de McHenry a été dépêché à 23 h 47 samedi au bloc 6000 de Chickaloon Drive à McHenry pour un incendie de structure signalé, selon un communiqué de presse.

Les équipes sont arrivées six minutes plus tard pour trouver une maison unifamiliale avec une épaisse fumée provenant du grenier et s’étendant dans tout le bâtiment, selon le communiqué.

L’unique occupante et son chien avaient évacué avant l’arrivée des pompiers.

La maison est située dans une zone qui n’a pas de bouches d’incendie, et donc une alarme de boîte a été activée via le système d’alarme de boîte d’aide mutuelle de l’Illinois pour apporter de l’eau et de la main-d’œuvre supplémentaires, selon le communiqué.

Les pompiers ont mis de l’eau sur le feu à 00h00 et l’ont complètement éteint à 00h30

Une estimation des dégâts n’était pas disponible dimanche matin et l’incendie faisait toujours l’objet d’une enquête, selon le communiqué.

Les services d’incendie suivants sont intervenus sur les lieux et ont couvert les stations du district de protection contre les incendies du canton de McHenry : Lake Zurich, Wauconda, Richmond, Wonder Lake, Woodstock, Fox Lake, Round Lake, Antioch, Cary, Crystal Lake, Lake Villa et Mundelein.