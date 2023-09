Une femme et son père polonais accusés de meurtre et d’inceste, 3 nourrissons morts retrouvés

Warsaw, Pologne –

La police a découvert les corps de trois nouveau-nés dans le sous-sol d’une maison du nord de la Pologne et a arrêté et inculpé un homme de 54 ans et sa fille de 20 ans de meurtre et d’inceste, ont rapporté samedi les médias polonais.

Le corps d’un nouveau-né, identifié comme étant celui de l’enfant de la femme de 20 ans, a été retrouvé vendredi dans le village de Czerniki, au sud de Gdansk. Une nouvelle perquisition dans les locaux a révélé vendredi un autre corps dans un état de décomposition avancé, suivi d’un troisième samedi, selon les médias polonais.

Le procureur Mariusz Duszynski du bureau du procureur du district de Gdansk a déclaré à la chaîne d’information TVN24 que la femme était inculpée de deux chefs de meurtre et d’un chef d’inceste.

Le père de la femme, âgé de 54 ans, a également été déféré au parquet. Dans l’après-midi, le procureur Duszynski a annoncé que l’homme était inculpé de trois chefs de meurtre dans le cas des nouveau-nés et de deux chefs d’inceste.

Les médias polonais ont suggéré que cela indiquait qu’il entretenait également une relation incestueuse avec une deuxième fille.