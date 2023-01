Une femme et son fils sont morts alors qu’un pilier du métro de Bengaluru s’effondre pendant la construction

Une femme et son fils de trois ans sont décédés, tandis que son mari et sa fille ont été blessés après la chute d’un pilier du métro en construction sur leur deux-roues à Bengaluru dans le Karnataka aujourd’hui.

L’incident a été signalé ce matin dans la région de Nagavara à Bengaluru.

Les responsables ont déclaré que le couple et leurs enfants jumeaux – une fille et un fils – traversaient le tronçon à vélo lorsque le pilier de fer, pesant plusieurs tonnes, s’est écrasé sur eux.

Tejasvani et son fils Vihan ont été grièvement blessés dans l’accident. Ils ont été transportés d’urgence dans un hôpital voisin par des passants où ils sont morts pendant le traitement.

Le mari de Tejasvani, Lohith, et sa fille sont soignés à l’hôpital.

Lohith conduisait la moto et Tejasvini était le passager, a indiqué la police, ajoutant qu’ils portaient tous les deux un casque.

“Ce matin, un pilier du métro s’est effondré et a heurté un vélo sur lequel quatre personnes roulaient. Tejasvini et son fils Vihan ont été grièvement blessés et immédiatement transférés à l’hôpital Altius. Malheureusement, ils y sont morts”, a déclaré un responsable.

Un cas a été enregistré et une enquête est en cours, a-t-il déclaré.