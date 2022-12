Une femme et sa fille tombent d’un train en marche à Mumbai, un officier du FPR sauve la vie

Les chemins de fer indiens mettent toujours en garde les gens contre l’embarquement ou le débarquement d’un train en mouvement, cependant, malgré les avertissements répétitifs, certains choisissent toujours de l’ignorer. Récemment, la vie d’une mère et de son enfant a été sauvée après être tombée d’un train en montant à bord. Grâce à l’action rapide d’un agent de la Force de protection des chemins de fer (FPR) et d’un passager, un accident majeur a été évité. L’incident s’est produit à la station Vasai Road à Mumbai le 13 décembre 2022 et a été filmé par une caméra de vidéosurveillance. La vidéo a été partagée par le compte Instagram officiel du RPF India.

Dans la vidéo, on voit un flic assis en alerte sur un banc tandis qu’un homme en chemise blanche marche sur la plate-forme. Une femme avec sa fille, d’autre part, est vue en train d’essayer de monter dans un train en marche. La femme n’a pas pu monter dans le train et a raté une marche et est tombée au sol en tirant également sa fille du train. Voyant cela, le banlieusard et le gendarme vont rapidement à leur secours et les tirent en arrière pour leur sécurité. La légende disait également : « Une action rapide de l’agent du FPR Tejaram a sauvé un duo mère-fille d’un accident majeur en un rien de temps à la gare de Vasai Road alors qu’ils tentaient de monter à bord d’un train en mouvement. Votre sécurité est notre plus grande préoccupation ».

La vidéo a recueilli plus de 5 000 vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont salué l’acte du gendarme. L’un des utilisateurs a écrit “bon travail”.

Un autre utilisateur a suggéré que “des portes automatiques sont nécessaires”.

Un troisième utilisateur a ajouté: «Pourquoi les gens sont pressés de monter dans un train en marche, ils devraient regarder leur condition physique, voir s’ils ont le courage de faire une chose aussi courageuse et ensuite quoi faire. Il n’y a pas grand-chose à louer à l’agent Tejaram ».

धावत्या रेल्वे मधे जायची मुळी लोकाना घाईच का असते, आपली शरीरयष्टी पाहावी, असे धाडसी काम करण्याची आपली कूवत आहे आहे का हे पाहह आणि्याची आपली कूवत आहे कœuvrecre. कॉनस्टेबल तेजाराम चे कौतुक करावे ते तितके थोडेच आहे आहे.— Sandip Balid (@sandip_balid) 14 décembre 2022

Lors d’un incident similaire, une femme qui est tombée d’un train en mouvement à la gare ferroviaire de Maharashtra à Gondia a été sauvée par un officier du FPR en alerte. Selon Pankaj Chugh, un officier supérieur du South Eastern Central Railway, l’événement s’est produit le soir du 16 août. La femme qui est montée à bord du Samta Express s’est rendu compte qu’elle était dans le mauvais train. Comme il était sur le point de partir, elle a sauté précipitamment (SECR).

La vidéo a accumulé plus de 9 000 vues à ce jour.

