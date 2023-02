Une femme et deux jeunes enfants sauvés des décombres d’un bâtiment effondré en Turquie neuf jours après un tremblement de terre dévastateur

UNE FEMME et deux jeunes enfants ont été sauvés des décombres d’un immeuble effondré en Turquie neuf jours et demi après le tremblement de terre dévastateur.

Les survivants ont été retrouvés dans les restes d’un bloc aplati à Hatay, en Turquie, 228 heures après les catastrophes naturelles qui ont frappé la région lundi dernier.

Une femme et deux jeunes enfants ont été sauvés des décombres d’un immeuble effondré en Turquie neuf jours et demi après le tremblement de terre Crédit : Getty

Les survivants ont été retrouvés dans les restes d’un bloc aplati à Hatay, en Turquie Crédit : Getty

On sait maintenant que plus de 41 000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie, l’Organisation mondiale de la santé l’appelant la pire catastrophe naturelle en 100 ans.

La nouvelle survient alors que des escrocs malades tentent de profiter du tremblement de terre dévastateur en publiant de faux appels sur TikTok et Twitter.

Des clips contenant des images truquées sont partagés sur les réseaux sociaux.

Ils ne sont liés à aucun groupe officiel et les militants craignent que l’argent n’aille aux fraudeurs.

Helen Stephenson, directrice générale de la Charity Commission, a exhorté les gens à se méfier et à vérifier qu’un organisme de bienfaisance, une collecte ou un appel est authentique avant de faire un don, par exemple en allant sur www.gov.uk/checkcharity pour consulter le registre des organismes de bienfaisance.

