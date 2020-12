Les photos du permis de conduire ne sont pas toujours les meilleures, mais lorsqu’une femme du Tennessee a reçu sa nouvelle carte d’identité, la photo était parfaite – pour un magasin de meubles.

Jade Dodd a renouvelé sa licence en ligne et l’a reçue la semaine dernière, mais à sa grande surprise, la photo n’était pas une photo d’elle. Il ne montrait qu’une chaise vide.

«La dame du DMV ne me croyait pas vraiment quand je me disais ‘hé, j’ai besoin que ma licence soit réparée’», a déclaré Dodd. «Ensuite, elle a recherché dans le système et a dit: ‘Oh, j’ai besoin de mon manager pour ça.’»

Le président a fini par être le point focal de la licence car il s’agissait de la dernière photo prise et enregistrée dans le dossier de Dodd, a déclaré le département de la sécurité et de la sécurité intérieure du Tennessee à WKRN-TV. La photo a été prise accidentellement, a déclaré le département.

Dodd a dit qu’elle n’était pas contrariée par l’erreur. Au lieu de cela, elle a dit que cela allégeait l’ambiance au milieu de la coronavirus pandémie et lui a fait rire, elle et ses collègues.

«Mon patron pense que c’est plus drôle que quiconque», a ajouté Dodd. «J’étais au travail vendredi et il a pointé du doigt une chaise devant la porte de son bureau et m’a dit: ‘Je pensais que c’était vous, je l’ai fait signe ce matin.

Elle a posté la photo sur Facebook le 6 août et mercredi, elle avait été partagée plus de 19000 fois et transformée en plusieurs mèmes.

Dodd a reçu sa nouvelle licence lundi – sans la chaise.