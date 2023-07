Une femme est restée dégoulinante de sang alors qu’un homme tentait de défoncer une porte après l’avoir poursuivie dans la rue lors d’une attaque aléatoire

UNE FEMME s’est retrouvée dégoulinante de sang alors qu’un homme tentait de défoncer une porte après l’avoir poursuivie dans la rue lors d’une attaque au hasard.

Aisha Waris, 23 ans, a été recroquevillée de peur après que Gulwali Stanekzay, 22 ans, l’ait « brutalement attaquée » le 26 février de cette année alors qu’elle rentrait seule chez elle.

Gulwali Stanekzay a tenté de défoncer la porte d’une maison après avoir attaqué une femme Crédit : Met Police

La victime de Stanekzay, Aisha Waris, a couru dans la propriété après avoir subi trois coups et s’est retrouvée avec du sang coulant de son visage Crédit : Met Police

Après plusieurs tentatives infructueuses pour entrer, il a ensuite attaqué une voiture à proximité Crédit : Met Police

Le voyou circulait à vélo le long de Minet Avenue, à Harlesden, au nord-ouest de Londres, vers 19h40 lorsqu’il a décidé de suivre la jeune femme.

Enfonçant son vélo dans le corps de Mme Waris, un Stanekzay fou l’a ensuite attaquée trois fois – laissant son visage dégoulinant de sang.

Des images d’une caméra de sonnette le montraient en train de lancer des coups de poing à plusieurs reprises alors que la femme impuissante appelait à l’aide.

Mme Waris a déclaré au tribunal que l’incident lui avait causé une « détresse » et lui avait fait peur de quitter son domicile.

Elle a déclaré: « Cet incident m’a causé beaucoup de détresse et a eu un impact sur mes émotions et ma santé mentale.

« J’ai également subi des blessures physiques, notamment des ecchymoses et un gonflement des yeux, du nez et des lèvres.

« J’ai eu de nombreuses contusions sur la tête, le cou, les épaules et le dos. J’ai dû aller à l’hôpital pour recevoir des soins pour mes blessures physiques.

« Le scanner a montré qu’il n’y avait aucun dommage interne et tout était externe.

« C’était difficile pour moi car cela m’a fait prendre conscience de mon apparence et je ne me sentais pas bien dans ma peau.

« Je ne pouvais même pas me maquiller à cause de la douleur et de l’enflure de mes blessures au visage. »

Mme Waris a pu fuir les coups lorsqu’un propriétaire a vu l’horreur et l’a laissée entrer chez lui.

Quelques instants plus tard, Stanekzay a commencé à ouvrir la porte pour tenter d’entrer.

Dans les images diffusées jeudi à Harrow Crown Court, Stanekzay, un immigrant afghan, a ensuite tenté de casser la Ring Doorbell dans sa rage.

Après avoir pris plusieurs élans infructueux, Stanekzay a abandonné la scène en continuant son saccage en attaquant une voiture à proximité.

Mme Waris a appelé son père, alors qu’elle se cachait, qui est arrivé à la propriété pour également recevoir des coups de Stanekzay.

Mme Waris et son père ont dû être hospitalisés pour leurs blessures.

Son père a eu un œil au beurre noir et une dent cassée.

Stanekzay était entré et sorti des centres d’immigration et était sans abri au moment de l’attaque, a appris le tribunal.

Lors d’une audience en mai, il a plaidé coupable à deux chefs de voies de fait et à deux chefs de dommages criminels.

Il a été condamné hier à trois ans de prison.

La juge Maya Sikand a déclaré: « Regarder ces images est bouleversant et effrayant et je suis désolé de dire que vous dépeint sous un jour très laid. »

DC Jacob Eyres a déclaré que trouver et arrêter Stanekzay était « une priorité absolue ».

Il a déclaré: « Stanekzay a brutalement attaqué une femme seule dans la rue sans aucune provocation.

« L’attaque a été d’une violence choquante, et on ne peut qu’imaginer la terreur causée par cet assaut prolongé.

« Heureusement, un propriétaire courageux a ouvert sa porte et a accueilli la victime, mais Stanekzay a alors lancé une attaque contre leur maison dans une tentative apparente de forcer son chemin.

« Dans sa rage, il a ensuite détruit une voiture en stationnement et a ensuite lancé une attaque contre un homme connu de la victime.

« Il n’est pas étonnant que la recherche et l’arrestation de cet homme aient été considérées comme une priorité absolue. »