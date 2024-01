Une femme est restée coincée 15 heures sur une télécabine à Heavenly Ski Resort

Lorsque Monica Laso a planifié un séjour de ski avec ses amis à Heavenly Ski Resort, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle passerait 15 heures la nuit suspendue dans le ciel sur une gondole. Les heures lui paraissaient longues car Laso disait qu’elle luttait contre le froid en se frottant les mains et les pieds. Jeudi, c’était sa première fois dans la station balnéaire de la région de Lake Tahoe. Elle a passé la majeure partie de la journée à faire du snowboard. Vers la fin de la journée, elle a pris du retard sur ses amis car ils sont plus expérimentés qu’elle. Voir plus de couverture des principales histoires californiennes ici | Téléchargez notre application. Laso a déclaré que comme il se faisait tard, elle s’est approchée d’un travailleur qui l’a guidée jusqu’à la télécabine après avoir exprimé qu’elle était trop fatiguée pour continuer à descendre la colline. Elle est montée dans la télécabine vers 16h58, puis deux minutes plus tard, celle-ci s’est arrêtée, la laissant seule et bloquée. KCRA 3 a interviewé Laso en espagnol. Les citations suivantes ont été traduites. « Je n’avais ni téléphone, ni lumière, ni quoi que ce soit », a déclaré Laso. Sans téléphone pour appeler à l’aide, Laso a déclaré qu’elle criait chaque fois qu’elle voyait un travailleur en bas, mais ils ne pouvaient pas écoute la. “J’ai crié désespérément jusqu’à perdre la voix”, a déclaré Laso. Les amis de Laso ont déclaré qu’ils avaient signalé sa disparition au bureau du shérif du comté d’El Dorado alors qu’ils ne parvenaient pas à la joindre. Ce n’est que lorsque la télécabine a recommencé à fonctionner vendredi et est partie. en redescendant la montagne, les équipages ont réalisé qu’elle était là pendant la nuit. “Je me sentais très frustré”, a déclaré Laso. Kim George, porte-parole de South Lake Tahoe Fire and Rescue, a déclaré qu’ils avaient évalué et soigné Laso avant de la libérer. Dans une déclaration envoyée à KCRA 3, Heavenly Mountain Resort a déclaré qu’elle enquêtait sur la manière dont cela aurait pu se produire. George a déclaré que c’était la première fois qu’ils répondaient à quelque chose comme ça depuis plus de 20 ans. | Plus | Qu’est-ce qu’une rivière atmosphérique et quel sera son impact sur la Californie du Nord la semaine prochaine ?

