Une FEMME est la «première à mourir aux États-Unis de super-Covid», car une TROISIÈME souche américaine «hautement contagieuse» a été découverte.

Felicia Parker, 40 ans, est décédée à un Houston samedi, cinq jours après son admission pour des problèmes respiratoires.

La nouvelle de la mort de la mère de deux enfants est venue alors que des scientifiques ont annoncé mercredi qu’une troisième nouvelle variante du virus mortel avait été découverte.

Les détails de la troisième souche ont été publiés avant impression dans le journal bioRxiv, Le courrier quotidien signalé pour la première fois.

Les scientifiques ont retracé la nouvelle variante, appelée 20C-US, dans le sud des États-Unis fin mai 2020.

«Nous prédisons que le 20C-US pourrait déjà être la variante la plus dominante du SRAS-CoV-2 aux États-Unis», ont écrit des scientifiques.

Le journal a déclaré qu’il avait prédit que la variante « pourrait désormais représenter la majorité des cas de Covid-19 aux États-Unis. »

Les scientifiques ont ajouté: « Bien que des preuves claires manquent, il est plausible » que la nouvelle souche représente une « variante de Covid avec une transmissibilité plus élevée mais une maladie plus bénigne ».

« De telles variantes pourraient en théorie générer un avantage de fitness pour le virus car elles sont plus susceptibles de se propager tranquillement », poursuit le journal.

Lorsque la troisième variante a été trouvée, les tests ont confirmé que Parker avait contracté la variante B 1.1.7 de Covid, qui a été surnommée « Super Covid » parce qu’elle est à craindre d’être jusqu’à 70% plus transmissible.

La pasteure évangéliste est tombée malade pour la première fois pendant les vacances, et des proches disent qu’ils ne savent pas comment elle a contracté la souche de la maladie, qui s’est maintenant étendue à au moins 12 États.

Un proche Romeka James a déclaré à News Network KTRK que Parker est tombé malade pour la première fois pendant les vacances et avait récemment reçu un diagnostic de diabète de type 2.

« C’est sérieux. Ce n’est pas simplement une autre personne. C’est la mère de quelqu’un, la sœur de quelqu’un », a déclaré James.

«Nous devons être vraiment en sécurité, nous devons suivre les directives du CDC. Ce n’est pas simplement un autre numéro. C’est quelqu’un.

«Elle a été admise à l’hôpital lundi dernier. Elle était déjà partie samedi.

UNE Compte GoFundMe a été mis en place pour Parker, qui n’avait pas d’assurance-vie, et des proches organisent des funérailles pour la femme «incroyable et aimante» le 23 janvier.

Une personne, rendant hommage à Parker, a écrit: «Elle avait toujours un sourire chaleureux et un mot encourageant à partager avec tous ceux qu’elle rencontrait. Une femme de Dieu puissante et puissante qui n’a pas honte de partager sa foi.

Un autre l’a décrite comme un «ange».

Au moins 76 infections «Super Covid» ont été détectées dans 12 États, selon les dernières données nationales des Centers for Disease Control and Prevention.

Les états sont: Californie, Colorado, Connecticut, Floride, Géorgie, Indiana, Minnesota, Maryland, Wisconsin, New York, Pennsylvanie, et Texas.

Mais alors que la souche est plus transmissible, les médecins disent qu’elle n’est pas plus mortelle, bien qu’elle soit maintenant susceptible d’être présente dans plus d’états.

Les États-Unis ont également détecté deux variantes « super-Covid » du cru qui sont plus infectieux que les types de coronavirus les plus courants.

Une variante a été découverte à Columbus, dans l’Ohio, et présente trois mutations différentes de celles observées dans les souches britanniques et sud-africaines.

Les scientifiques de l’Ohio State University ont détecté cette variante le mois dernier et elle a été trouvée dans environ 20 échantillons, mais elle s’est depuis propagée et est présente dans la plupart des échantillons que les experts séquencent.

Pendant ce temps, la deuxième variante a des mutations qui sont exactement les mêmes que celles de la souche britannique.

Cependant, la variante est née aux États-Unis d’elle-même.

« Il a une épine dorsale variante qui est en commun avec les variantes britanniques et sud-africaines, mais qui est distincte », a déclaré Daniel Jones, scientifique de l’Université d’État de l’Ohio, selon le Daily Mail.

«Nous sommes maintenant dans une période où le virus évolue de manière assez substantielle», a déclaré Jones, ajoutant que les scientifiques s’inquiétaient de sa propagation.

Jusqu’à présent, une personne aux États-Unis s’est avérée avoir la deuxième variante.

Les scientifiques ne pensent pas que la variante Columbus soit plus mortelle, mais surveillent la santé des personnes qui en ont été infectées.

On ne sait pas encore si les vaccins Covid-19 sont efficaces contre les nouvelles variantes.

Les deux nouvelles souches «super Covid» se répandent dans l’Ohio alors que le pays a connu 4 327 décès mardi et a une moyenne de sept jours de plus de 3 200 décès par jour.

Plus de 380000 Américains sont morts depuis le début de la pandémie, un chiffre qui dépasse le nombre de décès au cours des 10 dernières saisons grippales combinées.

La variante britannique «super Covid», qui est également très contagieuse, a été signalée dans 10 États.