Une femme est de nouveau sous dialyse après que les médecins lui ont retiré un rein de porc transplanté

WASHINGTON (AP) — Une femme qui a reçu un greffe de rein de porc est de nouveau sous dialyse car les chirurgiens ont dû retirer l’organe progressivement défaillant après seulement 47 jours.

Lisa Pisano a été la deuxième personne à recevoir un rein provenant d’un porc génétiquement modifié, et NYU Langone Health a annoncé qu’elle était stable après une opération visant à retirer l’organe plus tôt cette semaine.

Le premier patient à recevoir une greffe de rein de porc, Richard « Rick » Slayman au Massachusetts General Hospital, est décédé début mai, près de deux mois après sa greffe. Les médecins ont déclaré que rien n’indiquait qu’il était décédé des suites de la greffe expérimentale.

Le cœur et les reins de Pisano étaient défaillants lorsque, lors de deux interventions chirurgicales dramatiques en avril, les médecins lui ont implanté une pompe mécanique pour maintenir son cœur, puis celui du rein de porc.

Au début, elle semblait bien se remettre. Mais le Dr Robert Montgomery, qui a dirigé la transplantation, a déclaré qu’il existait des « défis uniques » dans la gestion à la fois de la pompe cardiaque et du nouveau rein. Sa tension artérielle a chuté plusieurs fois trop bas pour permettre un flux sanguin optimal vers le rein.

Le rein a perdu sa fonction jusqu’à ce que les médecins ne puissent plus justifier qu’elle prenne des médicaments immunosuppresseurs, a déclaré Montgomery dans un communiqué vendredi.

Une récente biopsie rénale n’a montré aucun signe de rejet – la plus grande préoccupation dans les transplantations hautement expérimentales d’animaux à humains – mais il y a eu des « blessures importantes » dues à un flux sanguin insuffisant, a-t-il déclaré. NYU étudiera plus en détail le rein explanté pour mieux comprendre comment il a réagi chez une personne vivante.

Montgomery a noté que Pisano n’était pas candidate à la pompe cardiaque qui prolonge la vie pendant la dialyse, et que sa maladie cardiaque a à son tour interdit une greffe de rein traditionnelle.

«Nous espérons ramener Lisa bientôt dans sa famille», a-t-il déclaré. « Sa force et son courage face à l’adversité nous inspirent et nous motivent alors que nous continuons à poursuivre l’espoir et la promesse de la xénotransplantation. »

Pisano a déclaré à l’Associated Press en avril qu’elle savait que le rein de porc pourrait ne pas fonctionner, mais « j’ai juste tenté ma chance. Et vous savez, dans le pire des cas, si ça n’a pas marché pour moi, ça aurait pu marcher pour quelqu’un d’autre.

Aux États-Unis, plus de 100 000 personnes sont sur la liste d’attente pour une transplantation, la plupart ayant besoin d’un rein, et des milliers meurent en attendant. Dans l’espoir de combler la pénurie de dons d’organes, plusieurs sociétés de biotechnologie modifient génétiquement les porcs afin que leurs organes ressemblent davantage à ceux des humains et moins susceptibles d’être détruits par le système immunitaire des humains.

Des études formelles sur ces organes devraient commencer l’année prochaine. Pendant ce temps, NYU et d’autres équipes de recherche ont temporairement transplanté des reins et des cœurs de porcs. dans des cadavres en état de mort cérébrale, avec des résultats prometteurs. En plus de la greffe de rein de porc Mass General, l’Université du Maryland a transplanté des cœurs de porc chez deux hommes qui n’avaient pas d’autres options, et tous deux sont morts en quelques mois.

