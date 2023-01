Une femme est critiquée pour avoir attribué la beauté de Janhvi Kapoor à un chirurgien plasticien

Le débat sur le bébé nepo est toujours un sujet qui fait rage sur Internet. Il fait référence aux personnes dont l’un ou les deux parents possèdent des privilèges ou des relations importants est au centre de la discussion. Le népotisme est un sujet qui ne se démode jamais et fait l’actualité de temps en temps. D’Alia Bhatt et Janhvi Kapoor à Varun Dhawan et Arjun Kapoor, presque tous les enfants vedettes ont été confrontés à des réactions négatives dans le cadre de ce débat. Cette fois, Janhvi Kapoor est redevenue la cible après avoir téléchargé quelques photos sur son compte Instagram. S’adressant à Twitter, un utilisateur nommé “krownnist”, a partagé ces photos et a écrit : “Dieu est réel. C’est le chirurgien plasticien Janhvi Kapoors”.

Elle a en outre écrit: «Le nombre de personnes qui n’ont aucune idée qu’elle a fait tout son visage est assez surprenant. Je veux dire oui, elle est absolument magnifique et époustouflante, mais tout son visage a été complètement travaillé depuis qu’elle était adolescente et avant qu’elle ne soit connue du public.” Le tweet est maintenant devenu viral et la fille est accusée d’être “jalouse” de sa.

Voici le tweet :

le nombre de personnes qui n’ont aucune idée qu’elle a fait tout son visage est assez surprenant. Je veux dire oui, elle est absolument magnifique et magnifique, mais tout son visage est complètement travaillé depuis qu’elle est adolescente et avant qu’elle ne soit connue du public – k (@krownniste) 27 janvier 2023

Le tweet compte près de 50 000 vues. “Ne pensez-vous pas qu’en fin de compte, c’est son souhait et qu’elle soit comme elle veut ????” a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “C’est son visage et ça ne te regarde pas, MERCI TU ES LE PROCHAIN.”

Voici quelques réponses :

Pendant ce temps, plus tôt, un utilisateur de Twitter nommé Zara Rahim a partagé une image de la plus grande famille de népotisme au monde. Elle a partagé une image de la famille Bachchan. Sur l’image, vous pouvez voir Amitabh Bachchan, avec sa femme Jaya Bachchan, son fils Abhishek Bachchan et sa belle-fille Aishwarya Rai Bachchan, qui a également détenu le titre de Miss Monde. “la plus grande famille de népotisme au monde”, lit-on dans la légende.

Cependant, il semble que les internautes n’étaient pas tellement d’accord avec cela. Ils l’ont même scolarisée pour l’affectation sans avoir aucune connaissance préalable. “Aishwarya rai n’est pas un nepo baby omg, elle vient d’une famille de la classe moyenne du sud de l’Inde et a travaillé dur pour réussir. De plus, elle était bien connue BIEN avant de se marier dans cette famille”, a écrit un utilisateur de Twitter.

