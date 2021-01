La Thaïlande a connu un pic des affaires de lèse-majesté depuis la fin de l’année dernière, après environ trois ans au cours desquels l’article 112 du code pénal, qui s’applique aux critiques des plus hauts membres de la famille royale, n’a pas été appliqué, selon des groupes juridiques thaïlandais. La pause de trois ans est survenue à la demande du roi Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, qui voulait que ces poursuites soient suspendues, selon le Premier ministre Prayuth Chan-ocha.

«Le verdict du tribunal d’aujourd’hui est choquant et envoie un signal effrayant que non seulement les critiques de la monarchie ne seront pas tolérées, mais qu’elles seront également sévèrement punies», a déclaré Sunai Phasuk, chercheur principal sur la Thaïlande pour Human Rights Watch.

C’était la peine la plus longue à ce jour pour avoir violé la loi thaïlandaise notoirement sévère sur la lèse-majesté, qui en fait un crime de diffamer des membres supérieurs de la famille royale, selon le groupe Thai Lawyers for Human Rights. L’ancienne fonctionnaire, que le tribunal n’a identifiée que comme Anchan P., a été condamnée à 87 ans, mais sa peine de prison a été réduite de moitié parce qu’elle a accepté de plaider coupable.

BANGKOK – Le crime de l’ancien fonctionnaire était de partager des clips audio sur les réseaux sociaux jugés critiques à l’égard de la monarchie thaïlandaise. La peine, prononcée mardi par un tribunal pénal de Bangkok, était de plus de 43 ans de prison.

Ils ont exigé un examen minutieux des finances du palais, car le style de vie somptueux du roi a fortement contrasté avec la douleur économique causée par la pandémie. Et ils ont fait campagne pour la destitution de M. Prayuth, un ancien général de l’armée qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État de 2014, promettant de protéger la famille royale contre des menaces mal définies.

Mais c’était avant qu’un mouvement de protestation n’augmente l’année dernière, visant à la fois le roi et le Premier ministre. Les manifestants, qui se sont rassemblés par milliers lors de rassemblements de rue, ont appelé la famille royale, l’une des plus riches du monde, à relever de la Constitution thaïlandaise.

À l’automne dernier, des manifestants griffonnaient des graffitis dans les rues de Bangkok dénonçant le roi Maha Vajiralongkorn et ses épouses et amants. C’était un développement stupéfiant dans un pays où la critique du monarque s’était généralement limitée à des chuchotements et des insinuations, remplies de beaucoup de déni.

Ces dernières semaines, des dizaines de Thaïlandais, y compris des adolescents et des étudiants, ont été accusés d’avoir violé l’article 112. Alors que les manifestations de masse menées par les étudiants diminuent au milieu d’une épidémie de coronavirus en Thaïlande, des groupes de défense des droits des manifestants.